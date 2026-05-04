Китай официально отменил действие санкций США в отношении своих нефтяных гигантов

Китай официально отменил действие санкций США в отношении своих нефтяных гигантов / Википедия

В Китае запретили своим компаниям соблюдать санкции США в отношении пяти китайских нефтеперерабатывающих заводов, связанных с торговлей иранской нефтью.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Bloomberg.

Правительство Китая ввело официальный запрет для внутренних компаний на соблюдение санкций США, наложенных на пять китайских нефтеперерабатывающих заводов. Это стало жестким шагом, направленным на смягчение последствий ограничений, предусматривающих замораживание активов и запрет на заключение соглашений.

Позиция Министерства торговли Китая

В субботу, 2 мая, китайское ведомство опубликовало заявление, в котором назвало меры США незаконными.

Основные тезисы китайского правительства:

  • Меры США незаконно ограничивают нормальную торговлю с третьими странами и нарушают международные нормы.
  • Издан приказ, прямо запрещающий признание, обеспечение соблюдения и исполнения санкций против пяти компаний, включая Hengli Petrochemical.
  • Пекин последовательно выступает против односторонних санкций, не санкционированных ООН.

Этот шаг называют беспрецедентным, поскольку направлен на прямую защиту нефтеперерабатывающего сектора от финансового давления Вашингтона.

Напомним, Китай продолжает импорт нефти из Ирана в обход санкций США, но снижает темпы закупок. Несмотря на усиление давления со стороны Белого дома, независимые китайские НПЗ не прекращают поставки сырья. В то же время, объемы импорта несколько сократились из-за падения маржи переработки на внутреннем рынке.

Автор:
Максим Кольц