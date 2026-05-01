Россия уже импортирует более 90% подсанкционных технологий из Китая

Россия значительно усилила свою зависимость от Китая по поставке подсанкционных технологий, необходимых для ведения войны против Украины. По данным источников, доля Пекина в обеспечении Москвы критически важными компонентами, находящимися под ограничениями, превышает 90%.

Еще в прошлом году этот показатель составил около 80%, однако сейчас Москва почти полностью переориентировала логистику подсанкционных товаров на китайское направление. Это позволяет Кремлю продолжать производство сложных систем вооружения, в том числе ракет и беспилотников.

Какие технологии и помощь получает РФ

Несмотря на введенные Европейским Союзом санкции, Россия продолжает получать широкий список товаров двойного назначения и высокотехнологичного оборудования.

Основные категории импорта и помощи включают:

  • Электроника и компоненты: полупроводники, интегральные схемы и другое оборудование для военного производства.
  • Разведывательные данные: Пекин предоставляет РФ данные геопространственной разведки и спутниковые снимки военных целей.
  • Беспилотные системы: поставка дронов в Россию продолжается, в то же время Китай сокращает экспорт аналогичной продукции в Украину.
  • Обход ограничений: санкции против компаний в Китае и Гонконге пока не остановили поток товаров из-за этих юрисдикций.

Реакция ЕС и позиция Китая

Большинство стран Евросоюза сейчас проявляют осторожность в вопросе ужесточения санкций против Китая. Главной причиной такой позиции есть опасения экономической мести со стороны Пекина.

Сам Китай официально не признает международных санкций и настаивает на праве поддерживать "нормальные торговые отношения" с Россией. Более того, Пекин уже предупредил о намерении принять меры в ответ на добавление отдельных китайских компаний в последние санкционные пакеты ЕС.

Напомним, Индия и Китай конкурируют за поставку российской нефти из - за закрытия Ормузского пролива. Из-за блокады пролива оба азиатских гиганта ищут альтернативные пути поставок энергоресурсов и активно увеличивают закупки сырья из РФ.

Автор:
Максим Кольц