Кабмин выделит Киеву дополнительные 2 млрд грн на защиту энергетики

Правительство готовит дополнительное финансирование в 2 млрд грн в защиту энергообъектов и энергетического оборудования Киева перед следующим отопительным сезоном. Еще почти 1 млрд грн уже выделено на первоочередные мероприятия по подготовке столицы к зиме.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Свириденко подчеркнула, что вопрос подготовки Киева к отопительному сезону является одним из приоритетов правительства. На первоочередные мероприятия уже выделено около 1 млрд грн.

Кроме того, Кабмин готовит дополнительное финансирование объемом 2 млрд грн в защиту энергообъектов и энергетического оборудования.

Также идет реализация экспериментального проекта по обеспечению резервного питания для многоквартирных домов столицы. Речь идет о закупке и установке аккумуляторов, инверторов и генераторов для работы лифтов, инженерных систем и освещения мест общего пользования.

По словам премьер-министра, государство продолжит оказывать Киеву необходимую поддержку для подготовки к зиме. В то же время она подчеркнула, что ответственность за качественную и своевременную подготовку столицы к отопительному сезону лежит на городских властях, которые должны обеспечить надлежащую организацию работ и использовать все предоставленные государством возможности.

В преддверии Кабмин также направил 3 млрд грн из резервного фонда госбюджета на закупку и установку еще 216 новых блочно-модульных котельных в регионах и Киеве.