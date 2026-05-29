Госстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Средняя заработная плата в Украине в апреле 2026 года составила 30515 грн, что на 0,5% больше по сравнению с мартом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной службы статистики Украины.

Самый высокий уровень оплаты труда традиционно зафиксирован в Киеве – 48 003 грн. На втором месте оказалась Киевская область с показателем 30584 грн.

Самые низкие средние зарплаты в апреле были в Кировоградской области - 21199 грн и Черновицкой области - 21687 грн.

По видам экономической деятельности наибольшие зарплаты получали работники сферы информации и телекоммуникаций – в среднем 77 861 грн. Самый низкий уровень оплаты труда зафиксирован в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха – 19 855 грн.

В то же время, задолженность по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 мая 2026 года составила 3,7 млрд грн.

