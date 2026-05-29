Средняя зарплата в облгосадминистрациях за год выросла более чем на 10 тысяч грн: сколько получают чиновники

Официальные доходы работников областных администраций продемонстрировали рост на 10,3 тыс. грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя оплата труда в этих ведомствах составляет 45,1 тыс. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

По данным ведомства, общая фактическая численность работников государственных органов власти в апреле 2026 года составила 165,8 тыс. человек, что на 1,6 тыс. человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Распределение кадров в государственном секторе выглядит так:

108,6 тыс. человек - в государственных органах центрального уровня вместе с территориальными органами;

23,1 тыс. человек - в местных государственных (военных) администрациях;

34,1 тыс. человек - в органах судебной власти.

Уровень средней начисленной заработной платы в апреле распределился следующим образом:

для работников аппаратов государственных органов центрального уровня - 60,7 тыс. грн, что на 3,5 тыс. грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года;

для территориальных органов областного уровня – 36 тыс. грн, что на 2,6 тыс. грн больше чем в апреле 2025 года;

для работников областных государственных (военных) администраций – 45,1 тыс. грн, что почти на 10,3 тыс. грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Заработная плата госслужащих также включает единовременные выплаты, в том числе: компенсации за неиспользованный отпуск; материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов; выходное пособие при увольнении; другие выплаты, предусмотренные законодательством. Поэтому месячные показатели средней заработной платы могут колебаться.

Напомним, средняя зарплата чиновников центральных органов власти в марте выросла на 3000 гривен – до 58,64 тысяч гривен (по сравнению с 55,64 тыс. грн в феврале).