Зарплаты чиновников выросли: в каком ведомстве платят больше всего

Средняя зарплата чиновников центральных органов власти в марте выросла на 3000 гривен – до 58,64 тысяч гривен (по сравнению с 55,64 тыс. грн в феврале). Самые высокие зарплаты получают в Антимонопольном комитете и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – более 95 тыс. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте Министерства финансов Украины.

Отмечается, что средняя зарплата в АМКУ составляет 95,9 тыс. грн, НКРЭКУ – 95,3 тыс. грн, а замыкает тройку лидеров Счетная палата со средним размером заработной платы 80,8 тыс. грн .

От 70 до 80 тысяч гривен в среднем получают работники семи ведомств:

Аппарат Верховной Рады,

Государственная таможенная служба,

Государственное управление делами,

Минцифры,

Агентство по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА),

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Самые низкие средние зарплаты – менее 38 тысяч грн – в марте получали работники Национальной социальной сервисной службы (37,94 тыс. грн), Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (37,92 тыс. грн) и Государственной инспекции энергетического надзора (37,7 тыс. грн).

Минфин регулярно обновляет аналитический инструмент – дашборд по уровню оплаты труда и численности работников государственных органов, местных государственных администраций и органов судебной власти. Обновление производится ежемесячно.

Напомним, средний уровень зарплаты в аппаратах центральных органов власти в феврале составил 55,6 тыс. грн. В территориальных органах центральной власти показатели составляли 33,2 тыс. грн. и 16,9 тыс. грн. в зависимости от уровня структурных подразделений.

При этом в марте 2026 средняя заработная плата штатных работников в Украине составила 30 356 гривен. Этот показатель демонстрирует рост на 7,2% по сравнению с февралем, когда средняя зарплата составила 28321 гривну.