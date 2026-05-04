Читати українською
АТБ, WOG и энергокомпании: кто является крупнейшим работодателем в регионах Украины
"Опендатабот" обновил ежегодный рейтинг крупнейших работодателей Украины в каждом регионе, проанализировав данные финансовой отчетности украинских предприятий. В 6 регионах сменился лидер, а крупнейший работодатель страны неизменен – "Укрзализныця".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".
Кто лидирует в регионах
Отмечается, что крупнейшим работодателем столицы и Украины традиционно остается "Укрзалізниця" — 169 952 работника. За год сотрудников там стало меньше на 4,9%.
Лидером на Днепропетровщине остается АТБ-Маркет – 46 649 работников. В год штат компании увеличился на 1,2%. Компания входит в группу АТБ.
В Полтавской области лидирует Аврора (ООО "Выгодная покупка") — 14 590 сотрудников. За год компании удалось увеличить штат на 16%.
"Запорожсталь " стала лидером в Запорожской области. В компании работает 8039 сотрудников. В сравнении с 2024 годом штат сократился на 6,3%. Также компания входит в финансово-промышленную группы СКМ Рината Ахметова.
Волынь в центре внимания — компания WOG (ООО "Петрол Контракт"), принадлежащая к группе "Континиум", имеет 5 490 сотрудников и показала рекордный рост штата почти в 1,7 раза. В прошлом году в компании прошла консолидация юридических лиц. Поэтому рост штата связан скорее с организационными моментами, чем реальным увеличением количества рабочих мест. Это позволило компании стать новым лидером региона, сдвинув компанию " Кромберг Энд Шуберт Украина Лу".
На Киевщине крупнейшим работодателем стала сеть магазинов " Фора", входящая в "Фоззи Групп" - 9 462 сотрудника. За год штат увеличился на 3%.
"Винницкая птицефабрика " лидирует в Винницкой области и обеспечивает работой 6 636 человек: +11,3% за год. Компания входит в группу МХП.
На Львовщине крупнейшим работодателем является " ОККО-Драйв" с 6579 работниками. За год сотрудников уменьшилось на 2%. Компания входит в OKKO Group.
В Житомирской области лидирует сеть АЗК UPG (ЧП "Укрпалетсистем") — 4 154 сотрудников. За год компания увеличила штат на 8%. Компания входит в группу "ЮПиДЖИ".
В Кировоградской области крупнейшим работодателем в этом году стала сеть магазинов "Файно Маркет" (ООО "Сентябрь плюс"), которая имеет 3569 работников. За год сотрудников увеличилось на 7%.
Тернопольщина представлена заводом кабельных сетей " Се Борднетце-Украина" с 3215 работниками: −9% в год.
Завод "Флэкстроникс ООО" - крупнейший работодатель Закарпатья. Штат компании уменьшился за год на 6% до 2408 работников.
В Черновицкой области уже второй год подряд лидирует сеть магазинов " Тайстра групп" - 1 163 сотрудника. В то же время за год работников стало меньше на 6%.
В Херсонской области лидерство в этом году по Taurt Medical (ООО "Медикгрупп"). В компании работает 426 человек: −6% в год.
В 10 регионах Украины крупнейшими работодателями стали компании, снабжающие страну электроэнергией:
- Харьковщина Харьковоблэнерго (4 829 работников)
- Хмельницкая область Хмельницкоблэнерго (2 846 сотрудников)
- Черниговщина Черниговоблэнерго (2 839 работников)
- Ровенщина Ровнооблэнерго (1 853 сотрудников)
- Черкасская область Черкассыоблэнерго (3 281 работник)
- Сумщина Сумыоблэнерго (3 025 сотрудников)
- Одесская — ДТЭК Одесские электросети (3578 работников, компания связана с группой Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ))
- Донетчина Донбассэнерго (1 114 сотрудников, компания входит в группу Максима Ефимова)
- Ивано-Франковская область Прикарпатьеоблэнерго (2 887 работников, компания входит в группу братьев Суркисов)
- Николаевщина Николаевоблэнерго (2865 сотрудников).
По данным "Опендатабота", крупнейшим работодателем Украины стала "Укрзализныця ". На второй строчке оказался АТБ - 46 649 работников, а замыкает тройку компания "Газораспределительные сети Украины".