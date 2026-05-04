АТБ, WOG и энергокомпании: кто является крупнейшим работодателем в регионах Украины

"Опендатабот" обновил ежегодный рейтинг крупнейших работодателей Украины в каждом регионе, проанализировав данные финансовой отчетности украинских предприятий. В 6 регионах сменился лидер, а крупнейший работодатель страны неизменен – "Укрзализныця".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Кто лидирует в регионах

Отмечается, что крупнейшим работодателем столицы и Украины традиционно остается "Укрзалізниця" — 169 952 работника. За год сотрудников там стало меньше на 4,9%.

Лидером на Днепропетровщине остается АТБ-Маркет – 46 649 работников. В год штат компании увеличился на 1,2%. Компания входит в группу АТБ.

В Полтавской области лидирует Аврора (ООО "Выгодная покупка") — 14 590 сотрудников. За год компании удалось увеличить штат на 16%.

"Запорожсталь " стала лидером в Запорожской области. В компании работает 8039 сотрудников. В сравнении с 2024 годом штат сократился на 6,3%. Также компания входит в финансово-промышленную группы СКМ Рината Ахметова.

Волынь в центре внимания — компания WOG (ООО "Петрол Контракт"), принадлежащая к группе "Континиум", имеет 5 490 сотрудников и показала рекордный рост штата почти в 1,7 раза. В прошлом году в компании прошла консолидация юридических лиц. Поэтому рост штата связан скорее с организационными моментами, чем реальным увеличением количества рабочих мест. Это позволило компании стать новым лидером региона, сдвинув компанию " Кромберг Энд Шуберт Украина Лу".

На Киевщине крупнейшим работодателем стала сеть магазинов " Фора", входящая в "Фоззи Групп" - 9 462 сотрудника. За год штат увеличился на 3%.

"Винницкая птицефабрика " лидирует в Винницкой области и обеспечивает работой 6 636 человек: +11,3% за год. Компания входит в группу МХП.

На Львовщине крупнейшим работодателем является " ОККО-Драйв" с 6579 работниками. За год сотрудников уменьшилось на 2%. Компания входит в OKKO Group.

В Житомирской области лидирует сеть АЗК UPG (ЧП "Укрпалетсистем") — 4 154 сотрудников. За год компания увеличила штат на 8%. Компания входит в группу "ЮПиДЖИ".

В Кировоградской области крупнейшим работодателем в этом году стала сеть магазинов "Файно Маркет" (ООО "Сентябрь плюс"), которая имеет 3569 работников. За год сотрудников увеличилось на 7%.

Тернопольщина представлена заводом кабельных сетей " Се Борднетце-Украина" с 3215 работниками: −9% в год.

Завод "Флэкстроникс ООО" - крупнейший работодатель Закарпатья. Штат компании уменьшился за год на 6% до 2408 работников.

В Черновицкой области уже второй год подряд лидирует сеть магазинов " Тайстра групп" - 1 163 сотрудника. В то же время за год работников стало меньше на 6%.

В Херсонской области лидерство в этом году по Taurt Medical (ООО "Медикгрупп"). В компании работает 426 человек: −6% в год.

В 10 регионах Украины крупнейшими работодателями стали компании, снабжающие страну электроэнергией:

Харьковщина Харьковоблэнерго (4 829 работников)

Хмельницкая область Хмельницкоблэнерго (2 846 сотрудников)

Черниговщина Черниговоблэнерго (2 839 работников)

Ровенщина Ровнооблэнерго (1 853 сотрудников)

Черкасская область Черкассыоблэнерго (3 281 работник)

Сумщина Сумыоблэнерго (3 025 сотрудников)

Одесская — ДТЭК Одесские электросети (3578 работников, компания связана с группой Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ))

Донетчина Донбассэнерго (1 114 сотрудников, компания входит в группу Максима Ефимова)

Ивано-Франковская область Прикарпатьеоблэнерго (2 887 работников, компания входит в группу братьев Суркисов)

Николаевщина Николаевоблэнерго (2865 сотрудников).

По данным "Опендатабота", крупнейшим работодателем Украины стала "Укрзализныця ". На второй строчке оказался АТБ - 46 649 работников, а замыкает тройку компания "Газораспределительные сети Украины".