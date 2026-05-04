АТБ, WOG та енергокомпанії: хто є найбільшим роботодавцем у регіонах України

“Опендатабот” оновив щорічний рейтинг найбільших роботодавців України у кожному регіоні, проаналізувавши дані фінансової звітності українських підприємств. У 6 регіонах змінився лідер, а найбільший роботодавець країни незмінний – “Укрзалізниця”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Хто лідирує у регіонах

Зазначається, що найбільшим роботодавцем столиці та загалом України традиційно залишається "Укрзалізниця" — 169 952 працівники. За рік співробітників там поменшало на 4,9%.

Лідером на Дніпропетровщині залишається АТБ-Маркет — 46 649 працівників. За рік штат компанії збільшився на 1,2%. Компанія належить до групи АТБ.

На Полтавщині лідирує Аврора (ТОВ "Вигідна покупка") — 14 590 співробітників. За рік компанії вдалося збільшити свій штат на 16%.

"Запоріжсталь" стала лідером у Запорізькій області. У компанії працює 8 039 співробітників. Порівняно з 2024 роком штат скоротився на 6,3%. Також компанія входить до фінансово-промислової групи СКМ Ріната Ахметова.

Волинь цьогоріч у центрі уваги — компанія WOG (ТОВ "Петрол Контракт"), що належить до групи "Континіум", має 5 490 співробітників і показала рекордне зростання штату майже у 1,7 раза. Минулого року в компанії відбулася консолідація юридичних осіб. Тож зростання штату пов’язано радше з організаційними моментами, аніж реальним збільшенням кількості робочих місць. Це дозволило компанії стати новим лідером регіону, посунувши компанію "Кромберг Енд Шуберт Україна Лу".

На Київщині найбільшим роботодавцем стала мережа магазинів "Фора", що входить до "Фоззі Груп" — 9 462 співробітники. За рік штат збільшився на 3%.

"Вінницька птахофабрика" лідирує на Вінниччині та забезпечує роботою 6 636 людей: +11,3% за рік. Компанія входить до групи МХП.

На Львівщині найбільшим роботодавцем є "ОККО-Драйв" із 6 579 працівниками. За рік співробітників поменшало на 2%. Компанія входить до OKKO Group.

На Житомирщині лідирує мережа АЗК UPG (ПП "Укрпалетсистем") — 4 154 співробітників. За рік компанія збільшила штат на 8%. Компанія входить до групи "ЮПіДжі".

У Кіровоградській області найбільшим роботодавцем цьогоріч стала мережа магазинів "Файно Маркет" (ТОВ "Вересень плюс"), що має 3 569 працівників. За рік співробітників побільшало на 7%.

Тернопільщина представлена заводом кабельних мереж "Се Борднетце-Україна" з 3 215 працівниками: −9% за рік.

Завод "Флекстронікс ТЗОВ" — найбільший роботодавець Закарпаття. Штат компанії зменшився за рік на 6% до 2 408 працівників.

У Чернівецькій області вже другий рік поспіль лідирує мережа магазинів "Тайстра груп" — 1 163 співробітники. Водночас за рік працівників поменшало на 6%.

На Херсонщині лідерство цьогоріч за Taurt Medical (ТОВ "Медикгруп"). У компанії працює 426 людей: −6% за рік.

У 10 регіонах України найбільшими роботодавцями стали компанії, які забезпечують країну електроенергією:

Харківщина — Харківобленерго (4 829 працівників)

Хмельниччина — Хмельницькобленерго (2 846 співробітників)

Чернігівщина — Чернігівобленерго (2 839 працівників)

Рівненщина — Рівнеобленерго (1 853 співробітників)

Черкащина — Черкасиобленерго (3 281 працівник)

Сумщина — Сумиобленерго (3 025 співробітників)

Одещина — ДТЕК Одеські електромережі (3 578 працівників, компанія пов'язана з групою Систем Кепітал Менеджмент (СКМ))

Донеччина — Донбасенерго (1 114 співробітників, компанія входить до групи Максима Єфімова)

Івано-Франківщина — Прикарпаттяобленерго (2 887 працівників, компанія входить до групи братів Суркісів)

Миколаївщина — Миколаївобленерго (2 865 співробітників).

За даними "Опендатабот",найбільшим роботодавцем України стала "Укрзалізниця". На другій сходинці опинився АТБ - 46 649 працівників, а замикає трійку компанія "Газорозподільні мережі України".