Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,12

+0,02

EUR

51,91

+0,02

Готівковий курс:

USD

43,90

43,75

EUR

51,85

51,60

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Які компанії стали найбільшими роботодавцями в Україні: перелік та кількість працівників

Укрзалізниця офіс
Фото: ukraina24

“Опендатабот” сформував рейтинг найбільших роботодавців 2026 року, базований на фінансовій звітності підприємств. Найбільший роботодавець України незмінний багато років поспіль – це “Укрзалізниця”, де понад 169 тис. працівників. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Хто найактивніше наймав працівників торік

Зазначається, що "Укрзалізниця" залишається найбільшим роботодавцем вже понад 5 років, але її команда поступово зменшується. За рік штат компанії скоротився на 5% — до 169 952 співробітників. Загалом від початку повномасштабної війни штат компанії зменшився на 27% або 62,8 тисячі людей.

Друге місце посідає АТБ із 46 649 співробітниками. За рік компанія збільшила команду на 565 людей (+1%), але від початку повномасштабної війни втратила 14 133 працівники (-23%).

Третє місце — у "Газорозподільних мереж України", де працює 39 444 людини. За рік компанія додала 1 770 співробітників (+5%) — це найбільше зростання серед усіх у десятці.

Фото 2 — Які компанії стали найбільшими роботодавцями в Україні: перелік та кількість працівників

Натомість "Сільпо" обігнали "Укрпошту" та піднялися на четверте місце з показником 32 367 працівників. За рік тут до команди додалася 1 001 людина (+3%), однак у порівнянні з 2021 роком компанія втратила 9 808 співробітників (-23%).

"Укрпошта", яка тепер на п’ятому місці, має 31 739 працівників — її штат за рік не змінився, але у довгостроковій перспективі скорочення значне: — 30 634 людини (-49%) до 2021 року.

“Укрпошта” завершила масштабну цифрову трансформацію, завдяки цьому кількість працівників бек-офісу скоротилася з 850 до 40.

"Нова пошта" посідає шосту сходинку рейтингу з 27 572 співробітниками. За рік штат компанії не зазнав особливих змін (+0,2%), водночас з 2021 року людський капітал скоротився на 2 218 працівників (-7%). 

Найбільші у відсотках зміни штату за рік сталися в "Енергоатомі": −6%. Загалом з 2021 року компанія втратила 8 087 працівників (-24%). Наразі, за даними фінзвітності, в компанії працює 25 740 співробітників.

На восьмому місці опинилися "Ліси України" з 22 252 працівниками. Наразі компанія має статус «в стані припинення» через процес реорганізації. Водночас саме на цьому підприємстві зафіксовано найбільший відсоток скорочення штату серед усієї десятки торік: −6% (- 1 465 людей).

Дев’яте місце утримує "Укрнафта" — 19 583 співробітники. За рік компанія виросла на 657 людей (+4%). Проте з 2021 року штат "Укрнафти" зменшився на 1 213 працівників (—6%).

Замикає десятку "Укргазвидобування" з 17 794 працівниками: +477 людей за рік (+3%). Це єдина компанія топу, яка від початку повномасштабної збільшила свій штат: +979 працівників (+6%).

За даними "Опендатабот",найбільшим роботодавцем України в минулому році стала "Укрзалізниця". На другій сходинці опинився АТБ - 46 084 працівників, а замикала трійку компанія "Газорозподільні мережі України".

Автор:
Світлана Манько