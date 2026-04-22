Які компанії стали найбільшими роботодавцями в Україні: перелік та кількість працівників

“Опендатабот” сформував рейтинг найбільших роботодавців 2026 року, базований на фінансовій звітності підприємств. Найбільший роботодавець України незмінний багато років поспіль – це “Укрзалізниця”, де понад 169 тис. працівників.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Хто найактивніше наймав працівників торік

Зазначається, що "Укрзалізниця" залишається найбільшим роботодавцем вже понад 5 років, але її команда поступово зменшується. За рік штат компанії скоротився на 5% — до 169 952 співробітників. Загалом від початку повномасштабної війни штат компанії зменшився на 27% або 62,8 тисячі людей.

Друге місце посідає АТБ із 46 649 співробітниками. За рік компанія збільшила команду на 565 людей (+1%), але від початку повномасштабної війни втратила 14 133 працівники (-23%).

Третє місце — у "Газорозподільних мереж України", де працює 39 444 людини. За рік компанія додала 1 770 співробітників (+5%) — це найбільше зростання серед усіх у десятці.

Натомість "Сільпо" обігнали "Укрпошту" та піднялися на четверте місце з показником 32 367 працівників. За рік тут до команди додалася 1 001 людина (+3%), однак у порівнянні з 2021 роком компанія втратила 9 808 співробітників (-23%).

"Укрпошта", яка тепер на п’ятому місці, має 31 739 працівників — її штат за рік не змінився, але у довгостроковій перспективі скорочення значне: — 30 634 людини (-49%) до 2021 року.

“Укрпошта” завершила масштабну цифрову трансформацію, завдяки цьому кількість працівників бек-офісу скоротилася з 850 до 40.

"Нова пошта" посідає шосту сходинку рейтингу з 27 572 співробітниками. За рік штат компанії не зазнав особливих змін (+0,2%), водночас з 2021 року людський капітал скоротився на 2 218 працівників (-7%).

Найбільші у відсотках зміни штату за рік сталися в "Енергоатомі": −6%. Загалом з 2021 року компанія втратила 8 087 працівників (-24%). Наразі, за даними фінзвітності, в компанії працює 25 740 співробітників.

На восьмому місці опинилися "Ліси України" з 22 252 працівниками. Наразі компанія має статус «в стані припинення» через процес реорганізації. Водночас саме на цьому підприємстві зафіксовано найбільший відсоток скорочення штату серед усієї десятки торік: −6% (- 1 465 людей).

Дев’яте місце утримує "Укрнафта" — 19 583 співробітники. За рік компанія виросла на 657 людей (+4%). Проте з 2021 року штат "Укрнафти" зменшився на 1 213 працівників (—6%).

Замикає десятку "Укргазвидобування" з 17 794 працівниками: +477 людей за рік (+3%). Це єдина компанія топу, яка від початку повномасштабної збільшила свій штат: +979 працівників (+6%).

