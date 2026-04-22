Какие компании стали крупнейшими работодателями в Украине: список и количество работников

"Опендатабот" сформировал рейтинг крупнейших работодателей 2026 года, основанный на финансовой отчетности предприятий. Крупнейший работодатель Украины неизменен много лет подряд – это Укрзализныця, где более 169 тыс. работников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Кто наиболее активно нанимал работников в прошлом году

Отмечается, что "Укрзализныця" остается самым крупным работодателем уже более 5 лет, но ее команда постепенно уменьшается. За год штат компании сократился на 5% - до 169 952 сотрудников. Всего с начала полномасштабной войны штат компании уменьшился на 27% или 62,8 тысяч человек.

Второе место занимает АТБ с 46649 сотрудниками. За год компания увеличила команду на 565 человек (+1%), но с начала полномасштабной войны потеряла 14 133 работника (-23%).

Третье место - у "Газораспределительных сетей Украины", где работает 39 444 человека. За год компания прибавила 1770 сотрудников (+5%) — это наибольший рост среди всех в десятке.

"Сільпо" обогнали "Укрпочту" и поднялись на четвертое место с показателем 32 367 работников. За год здесь к команде прибавился 1001 человек (+3%), однако по сравнению с 2021 годом компания потеряла 9808 сотрудников (-23%).

У "Укрпочты", которая теперь на пятом месте, есть 31 739 работников — ее штат за год не изменился, но в долгосрочной перспективе сокращение значительно: — 30 634 человека (-49%) до 2021 года.

"Укрпочта" завершила масштабную цифровую трансформацию, благодаря чему количество работников бэк-офиса сократилось с 850 до 40.

"Новая почта" занимает шестую строчку рейтинга с 27 572 сотрудниками. За год штат компании не претерпел особых изменений (+0,2%), в то же время с 2021 года человеческий капитал сократился на 2 218 работников (-7%).

Наибольшие в процентах изменения штата за год произошли в "Энергоатоме": -6%. Всего с 2021 года компания потеряла 8087 работников (-24%). По данным финотчетности, в компании работает 25 740 сотрудников.

На восьмом месте оказались "Леса Украины" с 22 252 работниками. Пока компания имеет статус «в состоянии прекращения» из-за процесса реорганизации. В то же время именно на этом предприятии зафиксирован наибольший процент сокращения штата среди десятки в прошлом году: −6% (- 1 465 человек).

Девятое место удерживает "Укрнафта" - 19 583 сотрудника. За год компания выросла на 657 человек (+4%). Однако с 2021 года штат "Укрнафты" уменьшился на 1213 работников (—6%).

Замыкает десятку "Укргаздобычи" с 17 794 работниками: +477 человек в год (+3%). Это единственная компания топа, которая с начала полномасштабной увеличила свой штат: +979 работников (+6%).

По данным "Опендатабота", крупнейшим работодателем Украины в прошлом году стала "Укрзализныця ". На второй строчке оказался АТБ - 46 084 работника, а замыкала тройку компания "Газораспределительные сети Украины".

Автор:
Светлана Манько