Названы топ-10 крупнейших работодателей в Украине: какие компании попали в рейтинг

"Опендатабот" сформировал рейтинг крупнейших работодателей 2025 года на основе данных Государственной службы статистики и финансовой отчетности предприятий. Стабильным и безоговорочным лидером уже несколько лет подряд остается "Укрзализныця". В настоящее время в компании работает более 178 тысяч работников. Также в список крупнейших работодателей ворвались два новичка.

Кто попал в рейтинг

По данным аналитиков, крупнейшим работодателем Украины уже 4 года подряд является "Укрзализныця": 178 616 работников. За год компания потеряла более 9 тысяч работников — штат сократился почти на 5%.

На второй строчке оказался АТБ-Маркет: 46084 работников. За год компания выросла почти на 2 тысячи работников. Замыкает тройку компания " Газораспределительные сети Украины" — 37 714 работников. За последний год компании удалось увеличить штат на 4,2 тысяч сотрудников.

В десятку крупнейших работодателей также вошли торговые сети, логистические компании, энергетические гиганты и государственные структуры. Среди них — знакомые всем "Укрпочта" (31 739 работников), "Сільпо" (31 366), "Новая почта" (27 509), "Энергоатом" (27 352), "Леса Украины" (23 717), "Укрнафта" (18 976)

Стоит отметить, что "Газораспределительные сети Украины" и "Леса Украины" ворвались в топ впервые.

Как изменился штат крупнейших украинских компаний

Как пишет "Опендатабот", четыре компании сократили штат в прошлом году. Больше всего потерял именно лидер — "Укрзализныця". "Укрпочта" тоже уменьшила количество работников более чем на 3 тысячи, "Энергоатом — на 1,8 тысячи, а "Леса Украины" — на 20% (более 6 тысяч рабочих мест).

В то же время другие компании, напротив, расширяются. Больше всего — "Газораспределительные сети Украины": +12,5%. Свои команды также активно увеличивали "Сильпо" (+4,9%), АТБ (+4.5%), "Новая почта" (+4.5%), "Укрнефть" (+3.2%) и "Укргаздобыча" (+2.9%).

Аналитики отмечают, что есть компании, которые не попали в топ, однако имеют хороший рост числа работников. Да, сеть магазинов "Аврора" за время полномасштабной войны увеличила штат в четыре раза — с 3 до более 12 тысяч работников. И с каждым годом их становится все больше.

"НоваПэй", которая входит в группу "Новая почта", также активно растет: в 2024 году +7,5% в штат. Так же и линия магазинов EVA: +2% в год.

Компания " МакДональдс" выросла всего на 0,2% и до сих пор не восстановилась до довоенных объемов работников, как и большинство компаний.

Заметим, большинство топовых работодателей Украины зарегистрировано в Киеве — 6 компаний. Еще 3 компании зарегистрированы на Днепропетровщине и одна – в Запорожской области.

По данным "Опендатабот", крупнейшим работодателем Украины в прошлом году стала "Укрзализныця ". На втором месте с 44 тысячами рабочих оказался АТБ-МАРКЕТ. Третью строчку заняла "Укрпочта " .

В Киеве крупнейшим работодателем стала "Укрзализныця", а на Днепропетровщине – АТБ-МАРКЕТ.