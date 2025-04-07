В АТБ раскрыли планы о масштабном расширении сети

Корпорация АТБ, крупнейший ритейлер Украины – как по товарообороту, так и по числу магазинов, планирует открыть в общей сложности 5 000 магазинов. Это в 3,5 раза больше, чем сегодня в сети (1300 магазинов).

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В 2025 году корпорация АТБ планирует купить около 100 магазинов и открыть 80, рассказал в интервью Forbes Ukraine совладелец АТБ Виктор Карачун.

В то же время в прошлом году, по его словам, сеть открыла 47 маркетов, еще в одиннадцати провели реконструкцию, оборот АТБ за 2024 год составил более $6 млрд.

За год, по подсчетам бизнесмена, в АТБ-маркетах совершают покупки около 1 млрд человек. Выручка корпорации в прошлом году составила 208,9 млрд грн.

Отвечая на вопрос о глобальных планах по развитию АТБ, Карачун подчеркнул, что сети "куда расти" и она готова к значительному укрупнению.

"Здесь далеко до насыщения рынка. Мы считаем, что всего можем открыть 5 000 магазинов. Сейчас 1300", – объяснил совладелец сети.

Для сравнения, ведущий европейский дискаунтер Lidl сегодня охватывает сеть из 12 тысяч магазинов, однако работает в 33 странах мира.

Сколько АТБ инвестирует в один магазин

По словам Карачуна, инвестиции в один магазин достигают плюс-минус $2,5 млн – "это земля, 1400 кв. м торговой площади, оборудование, ремонт".

Ранее инвестиции в один магазин АТБ составили около $1,5 млн. Однако речь шла преимущественно о старых магазинах, к переформатированию.

"Сейчас все выросло в цене, подорожала стоимость строительства. Мы это хорошо знаем, потому что продолжаем строить, несмотря на сложности. Не финансовые, а кадровые", — подчеркнул Карачун.

Совладелец АТБ – о секретах успеха сети

Чтобы добиться успеха, команда изучала, как работают европейские лидеры продовольственного ритейла Lidl и ALDI. С самого начала АТБ также позиционировал себя как жесткого дискаунтера – с оптимизацией цен и расходов.

Во-вторых, корпорация работает над обстоятельным охватом страны. "Сначала АТБ открывался в городах с населением от 30 000 человек, затем от 20 000. Сейчас открываем АТБ в населенных пунктах от 10 000 жителей", — пояснил Карачун.

Также АТБ активно практикует свое ноу-хау – размещение магазинов на выезде из городов.

"Уже открыли под Киевом, Днепром. Причем, мы не ставим АТБ на въезде, только на выезде. И только направо. Логика в том, что большой поток людей заезжает в город утром на работу, они не будут останавливаться для покупок. А вот вечером, когда будут возвращаться домой, есть.

В-третьих, АТБ принципиально вкладывает в развитие свои средства, не влезая в кредиты. "Мы всегда развивались на свои, нет ни одного цента кредитов. Мы достаточно зарабатываем и в состоянии ежегодно открывать 100–120 магазинов. Так бы и делали, если бы была нормальная ситуация со строителями и не было военного положения", — подчеркнул один из партнеров сети.

Бизнесмен признал, что сеть пытались купить поляки — инвесторы предлагали $4,5 млрд только за операционную компанию. Ходили слухи о польской Biedronka, однако Карачун отказался подтверждать или опровергать эти данные. Лишь отметив, что владельцев АТБ не устраивала такая низкая цена.

"В Украине нас купить никто не в состоянии. Это может быть только западный инвестор. Пока не будет стабильной ситуации, он сюда не пойдет. Конечно, любой бизнес продается. Но мы не склонны себя недооценивать. У нас хорошие стартовые позиции – около 40% рынка цивилизованного ритейла", — подчеркнул бизнесмен.

59-летний Виктор Карачун – соучредитель корпорации АТБ, третьей по размеру выручки частной компании в Украине после "Метинвеста" и ДТЭК Рината Ахметова.

Сегодня до сих пор у АТБ есть три учредителя, у каждого партнера доли по 33% компании.

На 1 января в сети было 1257 магазинов, есть мясокомбинат «Фаворит», кондитерская фабрика «Апрель», логистические компании по распределительным центрам.