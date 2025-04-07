В АТБ розкрили плани про масштабне розширення мережі

Корпорація АТБ, найбільший ритейлер України - як за товарообігом, так і за числом крамниць, планує розширитись до 5 000 магазинів. Це у 3,5 рази більше, ніж є сьогодні в мережі (1300 магазинів).

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У 2025 році корпорація АТБ запланувала купити близько 100 магазинів і відкрити 80, розповів в інтерв’ю Forbes Ukraine співвласник АТБ Віктор Карачун.

Водночас торік, за його словами, мережа відкрила 47 маркетів, ще в одинадцяти провели реконструкцію, оборот АТБ за 2024 рік становить більше $6 млрд.

За рік, за підрахунками бізнесмена, у АТБ-маркетах роблять покупки близько 1 млрд людей. Виторг корпорації торік склав 208,9 млрд грн.

Відповідаючи на запитання про глобальні плани з розвитку АТБ, Карачун наголосив, що мережі "є куди рости" і вона готова до значного укрупнення.

"Тут далеко до насичення ринку. Ми вважаємо, що всього можемо відкрити 5 000 магазинів. Зараз 1300", - пояснив співвласник мережі.

Для порівняння, провідний європейський дискаунтер Lidl сьогодні охоплює мережу з 12 тисяч магазинів, проте він працює в 33 країнах світу.

Скільки АТБ інвестує в один магазин

За словами Карачуна, інвестиції в один магазин сягають плюс-мінус $2,5 млн - "це земля, 1400 кв. м торгової площі, обладнання, ремонт".

Раніше інвестиції в один магазин АТБ становили близько $1,5 млн. Проте йшлося переважно про старі магазини, до переформатування.

"Зараз все виросло в ціні, подорожчала вартість будівництва. Ми це добре знаємо, тому що продовжуємо будувати, попри складнощі. Не фінансові, а кадрові", - наголосив Карачун.

Співвласник АТБ - про секрети успіху мережі

Щоб досягти успіху, команда вивчала, як працюють європейські лідери продовольчого ритейлу Lidl та ALDI. Ізсамого початкутаксамо позиціонував себе як жорсткого дискаунтера - з оптимізацією цін і видатків.

По-друге, дискаунтер працює над грунтовним охопленням країни. "Спочатку відкривався в містах з населенням від 30 000 людей, потім — від 20 000. Зараз відкриваємо АТБ в населених пунктах від 10 000 мешканців", - пояснив Карачун.

Також АТБ активно практикує своє ноу-хау - розміщення магазинів на виїзді з міст.

"Вже відкрили під Києвом, Дніпром. Причому, ми не ставимо АТБ на в’їзді, тільки на виїзді. І лише праворуч. Логіка в тому, що великий потік людей заїжджає в місто зранку на роботу, вони не будуть зупинятися для покупок. А от ввечері, коли повертатимуться додому — навпаки. Це теж одне з направлень, куди нам є ще розвиватися", - пояснює співвласник.

По-третє, АТБ принципово вкладає в розвиток свої кошти, не залазячи в кредити. "Ми завжди розвивалися на свої, не маємо жодного цента кредитів. Ми достатньо заробляємо і в змозі щороку відкривати 100–120 магазинів. Так би і робили, якби була нормальна ситуація з будівельниками і не було воєнного стану", - наголосив один з партнерів мережі.

Мережу намагались купити поляки - інвестори пропонували $4,5 млрд лише за операційну компанію. Ходили чутки про польську Biedronka, проте Карачун відмовився підтверджувати чи спростовувати ці дані. Лиш зазначивши, що власників АТБ невлаштовувалатака низька ціна.

"В Україні нас купити ніхто не в змозі. Це може бути тільки західний інвестор. Поки не буде стабільної ситуації, він сюди не піде. Звісно, що будь-який бізнес продається. Але ми не схильні себе недооцінювати. У нас хороші стартові позиції – близько 40% ринку цивілізованого ритейлу", - наголосив бізнесмен.

59-літній Віктор Карачун – співзасновник корпораціїАТБ, третьої за розміром виторгу приватної компанії в Україні після "Метінвесту" та ДТЕК Ріната Ахметова.

Сьогодні досі в АТБ є три засновники, у кожного партнера частки по 33% компанії.

На 1 січня в мережі було 1257 магазинів, є м’ясокомбінат «Фаворит», кондитерська фабрика «Квітень», логістичні компанії з розподільчими центрам.