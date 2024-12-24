Посилення логістики та підтримка виробників: АТБ розкриває секрет стійкості в умовах повномасштабної війни

Через повномасштабне вторгнення корпорація АТБ постала перед необхідністю оперативно перебудувати логістичні ланцюжки, імпорт товарів та взаємодію з українськими постачальниками. І їм це вдалося — стабільну роботу торговельної мережі було збережено. Якщо у 2022 році головним викликом компанії було запобігти дефіциту товарів для населення, знизити ризики гуманітарної катастрофи та підтримати військових, то тепер до завдань АТБ додалося активне відновлення мережі й відкриття нових магазинів у центральних і західних регіонах, які стали важливими хабами для переселенців.

Власний автопарк як гарантія стійкості

Для забезпечення стабільної роботи під час повномасштабної війни корпорація АТБ задіяла власну інфраструктуру, яка є однією з найбільших в Україні. Власний автопарк відіграє велику роль у функціонуванні роздрібного бізнесу, тому АТБ інвестує у покращення своїх логістичних потужностей.

У компанії зазначили, що на початку повномасштабного вторгнення переважна більшість постачальників продукції та перевізників за різних обставин призупинила роботу. Це стало викликом для компанії, тому оперативно внесли зміни у логістичні ланцюжки, щоб запобігти гуманітарній катастрофі та дефіциту певних категорій товарів. У компанії впевнені, що це рішення виявилося ефективним.

Вантажна флотилія АТБ натепер складається з семи автоколон, що налічують понад 750 машин.

"Щомісяця ці автомобілі долають понад 5 млн км. Це еквівалентно тому, щоб за 30 днів більш ніж 100 разів об’їхати земну кулю за екватором", — кажуть у компанії.

Логістика АТБ — це не тільки транспорт, а ще й складські приміщення та магазини. Це дуже складна збалансована система, яка об’єднує взаємодію з регіональними виробниками, роботу власних розподільчих центрів, операції вантажного автопарку, зокрема авто зі спеціальним температурним обладнанням, та багато іншого.

Війна завдала збитків. АТБ у 2022 році втратила складський центр європейського зразка на Київщині та інші логістичні потужності. Але компанія продемонструвала стійкість — роботу було реорганізовано, а вцілілі розподільчі центри працювали з підвищеним навантаженням. Були створені нові логістичні ланцюжки та складські приміщення. Завдяки цьому супермаркети АТБ першими відновили роботу на деокупованих територіях у Київській, Чернігівській, Сумській, Херсонській та Харківській областях. Перебоїв із продуктами навіть у періоди високого попиту не було.

Регіональний бізнес та підтримка підприємців

Робочі потужності мережі АТБ є значним стимулом для економічного розвитку регіонів України. По-перше, корпорація АТБ є найбільшим роботодавцем у галузі, який забезпечує роботою 56 тис. людей. По-друге, компанія залишається ключовим платником податків та рушійною силою розвитку ритейлу. Протягом перших шести місяців 2024 року компанія сплатила податків та зборів до бюджетів всіх рівнів на суму 13,26 млрд грн. За підсумками 2023-го АТБ сплатила 25,06 млрд грн податків та зборів, що на 4,62 млрд грн перевищило показники попереднього року.

З багатьма регіональними виробниками компанія співпрацює вже понад 15 років, забезпечуючи збут їхньої продукції. Завдяки популярності продукції та підтримці лідера українського ритейлу деякі виробники виросли у потужні підприємства, які виводять на ринок товари власних брендів і постачають їх до торговельних мереж.

На початку війни АТБ зіткнулася з ситуацією, коли багато каналів імпорту стали тимчасово недоступними, а велика кількість місцевих постачальників втратили можливість виконати навіть вже оплачені контракти через окупацію, втрату складів, евакуацію персоналу тощо. АТБ оперативно уклала понад сотню нових контрактів із локальними виробниками, що дозволило зберегти асортимент із понад 3,5 тис. найменувань товарів. Це також стимулювало розвиток малого та середнього бізнесу в різних регіонах країни.

Натепер виробниками продукції для торговельних марок АТБ є понад 140 підприємств. Значна частина цих товарів представлена під власними торговельними марками АТБ. Крім уже знайомих брендів власного імпорту De Luxe Foods та Goods Selected і власних торговельних марок "Своя лінія" та "Розумний вибір", компанія запустила нову ТМ "День у день", яка охоплює широкий асортимент товарів у різних категоріях. Обсяги постачання цієї продукції сягають від 500 тис. до 50 млн грн на місяць.

"Завдяки зусиллям команди компанії та мережі перевірених імпортерів частка імпортних товарів у магазинах АТБ під час війни залишилася на рівні 5%", — зазначили у компанії.

Крім того, з метою підтримки українських виробників та українців АТБ долучилася до державного проєкту "Національний кешбек". У межах цієї програми компанія виступить платформою, яка сприятиме залученню максимальної кількості покупців до придбання українських товарів. Також буде забезпечена всебічна комунікаційна підтримка, щоб інформувати про ключові етапи реалізації ініціативи.

Програму "Національний кешбек" реалізує Міністерство економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації, Нацбанком і Кабінетом міністрів. Вона передбачає надання електронної послуги "Кешбек "Зроблено в Україні", яка дає змогу отримати компенсацію у розмірі 10% від вартості товарів, виготовлених в Україні, під час купівлі.

Допомога військовим

Від початку війни АТБ передала українським захисникам понад тисячу одиниць нової спецтехніки, серед якої багатофункціональні пікапи, вантажівки підвищеної прохідності, автоцистерни, штабні автомобілі, піротехнічні машини тощо. Також було закуплено й передано понад тисячу сучасних БпЛА Mavic3 Pro.

Загальна сума благодійної допомоги від АТБ для Збройних сил, Національної гвардії, Територіальної оборони, медичних закладів та цивільного населення перевищує 2 млрд грн і продовжує зростати. У компанії наголосили, що у воєнний час надзвичайно важливо дотримуватися принципів відповідального бізнесу, враховуючи не лише податкові зобов’язання, але й політику корпоративної та соціальної відповідальності.