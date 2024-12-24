Усиление логистики и поддержка производителей: АТБ раскрывает секрет устойчивости в условиях полномасштабной войны

Из-за полномасштабного вторжения корпорация АТБ предстала перед необходимостью оперативно перестроить логистические цепочки, импорт товаров и взаимодействие с украинскими поставщиками. И им это удалось — стабильная работа торговой сети была сохранена. Если в 2022 году главным вызовом компании было предотвратить дефицит товаров для населения, снизить риски гуманитарной катастрофы и поддержать военных, то теперь к задачам АТБ добавилось активное восстановление сети и открытие новых магазинов в центральных и западных регионах, которые стали важными хабами для переселенцев.

Собственный автопарк как гарантия устойчивости

Для обеспечения стабильной работы во время полномасштабной войны корпорация АТБ задействовала собственную инфраструктуру, являющуюся одной из крупнейших в Украине. Собственный автопарк играет большую роль в функционировании розничного бизнеса, поэтому АТБ инвестирует в улучшение логистических мощностей.

В компании отметили, что в начале полномасштабного вторжения подавляющее большинство поставщиков продукции и перевозчиков при разных обстоятельствах приостановило работу. Это стало вызовом для компании, поэтому оперативно внесли изменения в логистические цепочки, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу и дефицит определенных категорий товаров. В компании уверены, что это решение оказалось эффективным.

Грузовая флотилия АТБ в настоящее время состоит из семи автоколонн, насчитывающих более 750 машин.

"Ежемесячно эти автомобили преодолевают более 5 млн км. Это эквивалентно тому, чтобы за 30 дней более 100 раз объехать земной шар за экватором", — говорят в компании.

Логистика АТБ – это не только транспорт, но и складские помещения и магазины. Это очень сложная сбалансированная система, объединяющая взаимодействие с региональными производителями, работу собственных распределительных центров, операции грузового автопарка, в том числе авто со специальным температурным оборудованием и многое другое.

Война нанесла ущерб. АТБ в 2022 году потеряла складской центр европейского образца в Киевской области и другие логистические мощности. Но компания продемонстрировала устойчивость — работа была реорганизована, а уцелевшие распределительные центры работали с повышенной нагрузкой. Были созданы новые логистические цепочки и складские помещения. Благодаря этому супермаркеты АТБ первыми возобновили работу на деоккупированных территориях в Киевской, Черниговской, Сумской, Херсонской и Харьковской областях. Перебоев с продуктами даже в периоды высокого спроса не было.

Региональный бизнес и поддержка предпринимателей

Рабочие мощности сети АТБ являются значительным стимулом экономического развития регионов Украины. Во-первых, корпорация АТБ является крупнейшим работодателем в отрасли, обеспечивающим работой 56 тыс. людей. Во-вторых, компания остается ключевым налогоплательщиком и движущей силой развития ритейла. В течение первых шести месяцев 2024 года компания уплатила налоги и сборы в бюджеты всех уровней на сумму 13,26 млрд грн. По итогам 2023 года АТБ уплатила 25,06 млрд грн налогов и сборов, что на 4,62 млрд грн превысило показатели предыдущего года.

Со многими региональными производителями компания сотрудничает более 15 лет, обеспечивая сбыт их продукции. Благодаря популярности продукции и поддержке лидера украинского ритейла, некоторые производители выросли в мощные предприятия, которые выводят на рынок товары собственных брендов и поставляют их в торговые сети.

В начале войны АТБ столкнулась с ситуацией, когда многие каналы импорта стали временно недоступными, а большое количество местных поставщиков упустили возможность выполнить даже уже оплаченные контракты из-за оккупации, потери складов, эвакуации персонала и т.д. АТБ оперативно заключила более сотни новых контрактов с локальными производителями, что позволило сохранить ассортимент из более чем 3,5 тыс. наименований товаров. Это также стимулировало развитие малого и среднего бизнеса в разных регионах страны.

В настоящее время производителями продукции для торговых марок АТБ более 140 предприятий. Значительная часть этих товаров представлена под торговыми марками АТБ. Помимо уже знакомых брендов собственного импорта De Luxe Foods и Goods Selected и собственных торговых марок "Своя линия" и "Умный выбор" компания запустила новую ТМ "День в день", которая охватывает широкий ассортимент товаров в разных категориях. Объемы поставки этой продукции составляют от 500 тыс. до 50 млн грн в месяц.

"Благодаря усилиям команды компании и сети проверенных импортеров доля импортных товаров в магазинах АТБ во время войны осталась на уровне 5%", — отметили в компании.

Кроме того, с целью поддержки украинских производителей и украинцев, АТБ присоединилась к государственному проекту "Национальный кэшбек". В рамках этой программы компания выступит платформой, способствующей привлечению максимального количества покупателей к приобретению украинских товаров. Также будет обеспечена всесторонняя коммуникационная поддержка для информирования о ключевых этапах реализации инициативы.

Программу "Национальный кэшбек" реализует Министерство экономики совместно с Министерством цифровой трансформации, Нацбанком и Кабинетом министров. Она предусматривает предоставление электронной услуги "Кэшбек "Сделано в Украине“, которая позволяет получить компенсацию в размере 10% от стоимости товаров, изготовленных в Украине, при покупке.

Помощь военным

С начала войны АТБ передала украинским защитникам более тысячи единиц новой спецтехники, среди которой многофункциональные пикапы, грузовики повышенной проходимости, автоцистерны, штабные автомобили, пиротехнические машины. Также было закуплено и передано более тысячи современных БПЛА Mavic3 Pro.

Общая сумма благотворительной помощи от АТБ для Вооруженных сил, Национальной гвардии, Территориальной обороны, медицинских учреждений и гражданского населения превышает 2 млрд. грн. и продолжает расти. В компании подчеркнули, что в военное время чрезвычайно важно соблюдать принципы ответственного бизнеса, учитывая не только налоговые обязательства, но и политику корпоративной и социальной ответственности.