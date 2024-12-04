"Національний кешбек": чи стали українці купувати більше вітчизняних товарів - дослідження

Запуск програми "Національний кешбек" дозволив збільшити кількість куплених вітчизняних товарів на 9,5%.

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Про це повідомляє Асоціація ритейлерів України (RAU) за результатами спільного з компанією Num8erz та Міністерства економіки України дослідження.

Збільшилися продажі вітчизняних товарів

Зазначається, що аналітики з’ясували, як вплинув запуск програми "Національний кешбек", яка охоплює вже понад 330 000 товарів та велику кількість виробників, на купівлю українцями продуктів харчування.

За даними дослідження, запуск програми "Національний кешбек" дозволив збільшити кількість куплених товарів, вироблених в Україні, на 9,5%.

"Наразі можна сказати, за два місяці люди стали купляти на 10% більше товарів національного виробництва, які приймають участь в програмі "Національний кешбек". І мова йде саме про продукти харчування", - підкреслюють аналітики.

Частіше в магазини люди ходити не стали



Згідно дослідження, частіше в магазини українці ходити не стали – кількість чеків за два місяці після старту програми збільшилася всього на 0,1%. Але українці помітно розширили розмір разових закупів до своєї корзини: або за рахунок збільшення кількості одиниць того, що купували раніше, або зробивши вибір на користь українського виробника.

Після запуску "Національного кешбеку" кількість проданих одиниць товару за два місяці збільшилася на 9,5%. В гривнях виторги зросли всього на 4%, що частково пояснюється наявністю промо на товари, що є учасниками програми.

Дослідники з’ясували, що кількість придбаних товарів з коротким терміном придатності зросла аж на 10,6% в штуках порівняно із двомісячним періодом до старту програми. Це в 2,5 раза більше за динаміку всієї категорії товарів FMCG (4,2%). В категорії Fresh входять молочка, хліб, м’ясо, все, що швидко псується. Виторги збільшилися на 4,4% в категорії fresh, проти 3,1% в категорії FMCG загалом.

Також у даному дослідженні вивчили 550 000 людей, які зробили достатню кількість покупок за ці чотири місяці, як до старту "Національного кешбеку", так і після, та відслідкували зміни в їх корзинах покупок.

Так, чутливі до ціни люди мають в середньому до 24% товарів з "Національного кешбеку" та досить активно реагують на промо. Таких домогосподарств в Україні 17%.

Ще дві групи – скоріше нечутливі та нечутливі до ціни – відповідно становлять 17% та 21% домогосподарств. В них відсоток товарів з "Національного кешбеку" в чеку менше, так само як і відсоток промо-покупок.

Що далі

"Наразі виробникам та ритейлерам варто продумати, як у високому ціновому сегменті "підсвітити" людям свої товари, що конкурують з імпортом. Адже це додаткові 10% знижки, тобто якщо проводиться промо на 20% ціни, покупець отримає додатково 8% знижки, яка прийде на картку. Тому цей вплив буде збільшуватися. "Національний кешбек" підсилює і промо (на яке добре реагує споживач), і конкурентоспроможність українського виробника", - підкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що якщо подивитися на дані, з яких товарів перетікають продажі на товари "Національного кешбеку", то найбільших відносних втрат зазнали іноземні бренди в категоріях "молочні продукти" та "кондитерські вироби".

Раніше повідомлялося, що українці найчастіше витрачають кошти "Національного кешбеку" на поповнення мобільного, оплату комуналки та інтернету.

За листопад, який став третім місяцем дії програми "Національний кешбек", українці накопичили понад 250 мільйонів гривень, що вдвічі більше, ніж місяцем раніше.

Про те, як отримувати кешбек від держави, читайте в матеріалі Delo.ua.