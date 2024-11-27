Забрали гроші з програми підтримки бізнесу: за які кошти фінансується Нацкешбек і "1000 від Зеленського"

Уряд ухвалив рішення перерозподілити бюджетні кошти, передбачені Міністерству економіки на 2024 рік, у межах спеціального фонду державного бюджету.

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Про це написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Основна мета — забезпечення виплати 1000 грн за програмами "Зимова єПідтримка" (вона ж "1000 від Зеленського") та "Національний кешбек".

Для фінансування цієї ініціативи Кабмін вирішив зменшити обсяг видатків на:

Програму часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва — на 99,8 млн грн.

Державну підтримку реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями — на 1,76 млрд грн.

Компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення — на 2 млрд грн.

Таким чином, частину коштів, передбачених на розвиток бізнесу та розмінування, буде спрямовано на стимулювання споживання української продукції та підтримку громадян у зимовий період.

Народний депутат Ярослав Железняк також написав, що Кабін вирішив забрати гроші з програми підтримки бізнесу і віддати їх на кешбек.

"Ну а поки бізнесу і громадянам підвищують податки…. То Кабін вирішив забрати гроші з програми підтримки бізнесу та розмінування і відправити додаткові 3,8 млрд грн в цьому році на…. кешбек і "1000 від Зеленського", - написав Железняк.

Додамо, 21-22 листопада українці отримали на рахунки кешбек, накопичений в жовтні за купівлю українських товарів. Сума виплати становила 119,2 млн грн, кошти отримали 1,22 млн громадян. Оплату карткою "Національний кешбек" наразі здійснили лише приблизно 120 тисяч українців, натомість ще понад 500 тисяч поки тримають кошти на рахунках.