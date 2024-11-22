"Національний кешбек": скільки українців отримали виплати за жовтень

21-22 листопада українці отримали на рахунки кешбек, накопичений в жовтні за купівлю українських товарів. Сума виплати становила 119,2 млн грн, кошти отримали 1,22 млн громадян.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

119 млн грн українці отримали за жовтень

Зазначається, що за другий місяць дії програми громадяни накопичили втричі більше коштів, ніж місяцем раніше. Також зросла середня виплата — з 57 до 97 грн на людину.

Крім того, кількість українців, які отримали кешбек, зросла майже вдвічі, з 646 тис. до 1,22 млн.

Кешбек накопичують українці до 45 років — 66% від всіх користувачів, середнього віку — 23% та старшого віку 60+ — понад 10%.

Найчастіше українці купували такі товари з кешбеком: хліб та кондитерські вироби, молочні продукти, безалкогольні напої, м'ясо, косметичні товари й товари для дому.

Що робити, якщо кошти не надійшли

У Мінекономіки зауважують, що з 1,58 млн користувачів, які мали нарахування кешбеку на кінець жовтня, понад 350 тис. не активували свої картки в "Дії". Ще частина громадян або не мали нарахувань або вони становили менш як 2 грн? через це вони не отримали кошти.

"Тим, хто не активував картку для виплат у Дії потрібно це зробити в розділі Сервіси - Національний кешбек. Кошти надійдуть в наступну виплату, через місяць", - підкреслюють в Мінекономіки.

Там додають, що виплата кешбеку за листопад відбудеться в кінці грудня, а виплата за грудень — в лютому 2025 року.

Зауважимо, кешбек у розмірі 10% надається за купівлю українських товарів, поданих виробниками в програму, в магазинах - учасниках програми. Щоб дізнатись, на які товари є кешбек, можна скористатись сканером штрихкодів в "Дії". Основні торгові мережі також маркують товари з кешбеком на цінниках або полицях. Кешбек доступний на 324 тис. товарів від 1586 українських виробників.

Раніше повідомлялося, що українці найчастіше витрачають кошти "Національного кешбеку" на поповнення мобільного, оплату комуналки та інтернету.

Оплату карткою "Національний кешбек" наразі здійснили лише приблизно 120 тисяч українців, натомість ще понад 500 тисяч поки тримають кошти на рахунках.

Про те, як отримувати кешбек від держави, читайте в матеріалі Delo.ua.