"Национальный кэшбэк": сколько украинцев получили выплаты за октябрь

21-22 ноября украинцы получили на счета кэшбэк, накопленный в октябре за покупку украинских товаров. Сумма выплаты составила 119,2 млн грн, средства получили 1,22 млн граждан.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

119 млн грн украинцы получили за октябрь

Отмечается, что за второй месяц действия программы граждане накопили втрое больше, чем месяцем ранее. Также возросла средняя выплата – с 57 до 97 грн на человека.

Кроме того, количество украинцев, получивших кэшбэк, выросло почти вдвое, с 646 тыс. до 1,22 млн.

Кэшбэк накапливают украинцы до 45 лет — 66% всех пользователей, среднего возраста — 23% и старшего возраста 60+ — более 10%.

Чаще украинцы покупали такие товары с кэшбэком: хлеб и кондитерские изделия, молочные продукты, безалкогольные напитки, мясо, косметические товары и товары для дома.

Что делать, если средства не поступили

В Минэкономики отмечают, что из 1,58 млн пользователей, имевших начисление кэшбэка на конец октября, более 350 тыс. не активировали свои карточки в "Дії". Еще часть граждан или не имели начислений или они составляли менее 2 грн? поэтому они не получили средства.

"Тем, кто не активировал карту для выплат в Дії, нужно это сделать в разделе Сервисы — Национальный кэшбэк. Средства поступят в следующую выплату, через месяц", — подчеркивают в Минэкономики.

Там добавляют, что выплата кэшбэка за ноябрь состоится в конце декабря, а выплата за декабрь – в феврале 2025 года.

Кэшбэк в размере 10% предоставляется за покупку украинских товаров, поданных производителями в программу, в магазинах — участниках программы. Чтобы узнать, на какие товары есть кэшбэк, можно воспользоваться сканером штрихкодов в "Дії". Основные торговые сети также маркируют товары с кэшбэком на ценниках или полках. Кэшбєк доступен на 324 тыс. товаров от 1586 украинских производителей.

Ранее сообщалось, что украинцы чаще всего тратят средства "Национального кэшбєка" на пополнение мобильного, оплату коммуналки и интернета.

Оплату картой "Национальный кэшбєк" в настоящее время произвели лишь примерно 120 тысяч украинцев, зато еще более 500 тысяч пока держат средства на счетах.

О том, как получать кэшбєк от государства читайте в материале Delo.ua.