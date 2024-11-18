Лишь 20% украинцев использовали сентябрьский Национальный кэшбэк: названа причина

Оплату картой "Национальный кэшбэк" на данный момент произвели лишь примерно 120 тысяч украинцев, в то время как еще более 500 тысяч пока держат средства на счетах. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

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Объяснение этому там видят в незначительном объеме накопленного кэшбэка в сентябре: в среднем сумма составила 57,5 гривны на человека. Общая же сумма выплаченного кэшбэка за сентябрь составила 37,2 миллиона гривен.

"За первый месяц работы программы украинцы накопили небольшую сумму средств. Это были пользователи, которые помогали нам настраивать технические и финансовые системы проекта. Благодарны им за участие в тестировании. Мы видим существенный рост объема накопленных средств в октябре и ноябре, что свидетельствует о растущем интересе к программе", — отметила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Приблизительно половина пользователей использовали средства для пополнения счета мобильного телефона, 35% оплатили коммунальные услуги, а остальные рассчитались за интернет, транспорт и услуги питания (согласно текущим условиям программы, потратить Нацкэшбэк можно только на услуги).

В свою очередь, за октябрь украинцы накопили более чем в три раза больше кэшбэка, чем за сентябрь, а именно около 125 миллионов гривен. Выплата этих денег произойдет в конце ноября.

По состоянию на середину ноября 3,8 миллиона граждан открыли 4,2 миллиона карт "Национальный кэшбэк". Однако активировали эти карточки в "Дії", что необходимо для получения средств, всего 2,5 миллиона человек.

На сегодняшний день кэшбэк насчитывается более чем на 320 тысяч украинских товаров от 1580 производителей. Чтобы узнать, на какой товар есть кэшбэк, можно воспользоваться сканером штрихкодов в разделе "Сервисы" - "Национальный кэшбэк".

Основные торговые сети, аптеки и АЗС, участвующие в программе, маркируют товары с кэшбэком на полках, а также размещают таблички на входе в магазины, извещающие о работе программы.

Напомним, что средства Нацкэшбэка не облагаются налогом. Предусмотрено, что их выплата за текущий месяц будет производиться в конце следующего месяца. Однако в Минэкономики заявили, что кэшбэк за декабрь украинцы получат не в конце января, а уже в феврале.