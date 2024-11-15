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"Тысяча от Зеленского": правительство определило, как, где и когда получить средства и куда их можно потратить
Сегодня, 15 ноября, Кабинет министров принял порядок реализации программы "єПідтримка", по которой украинцы могут получить единовременную выплату в размере 1000 гривен. Правительство определило, как, где и когда можно получить средства и куда можно будет их потратить.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, с 1 декабря каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен на оплату украинских услуг и товаров.
Поскольку программа касается не только взрослых, но и детей, правительство также определило, как один из родителей сможет заказать выплату своему ребенку.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Принимая решение про "єПідтримку" правительство ставит перед собой три основных цели:
- материально поддержать украинские семьи: средства можно будет потратить на лекарства, книги, одежду, автобусные и железнодорожные билеты, на оплату коммунальных услуг и прочее.
- поддержать украинских производителей, ведь именно они будут получать средства, и это дополнительный стимул для экономики.
- продемонстрировать единство украинского общества, поскольку один из вариантов использования средств — это поддержка украинской армии через пересчет средств на благотворительные счета Сил безопасности и обороны или волонтерского фонда.
Как получить "Тысячу от Зеленского"
В преддверии Зеленский анонсировал новую программу государственной поддержки. Каждый украинец, независимо от возраста, сможет получить единовременную помощь в размере 1000 гривен. Кабмин запускает программу с 1 декабря.
Средства будут начисляться через обновленную версию программы "Национальный кэшбэк", а для получения необходимо оформить соответствующую карточку через приложение "Дія".
Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
- Открыть приложение "Дія".
- Зайти в раздел "Национальный кэшбэк".
- Выбрать опцию "Открыть карту для выплаты".
- Выбрать банк из предложенного списка для оформления карты.
Если уже есть карта "Национальный кэшбэк", дополнительных действий не требуется — выплата поступит автоматически после запуска программы.
Выплаты на детей можно оформить на карточки родителей.
Пенсионерам и людям без доступа к технологиям помогут сотрудники "Укрпочты", которые смогут обеспечить выплаты в физической форме через карты — разработкой такого механизма получения выплат уже занимается Минэкономики.
Все самое главное о программе поддержки – в инфографике Delo.ua.