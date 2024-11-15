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"Тысяча от Зеленского": правительство определило, как, где и когда получить средства и куда их можно потратить

Заседание правительства 15 ноября
Заседание правительства состоится 15 ноября. Фото: kmu.gov.ua

Сегодня, 15 ноября, Кабинет министров принял порядок реализации программы "єПідтримка", по которой украинцы могут получить единовременную выплату в размере 1000 гривен. Правительство определило, как, где и когда можно получить средства и куда можно будет их потратить.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, с 1 декабря каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен на оплату украинских услуг и товаров.

Поскольку программа касается не только взрослых, но и детей, правительство также определило, как один из родителей сможет заказать выплату своему ребенку.

Принимая решение про "єПідтримку" правительство ставит перед собой три основных цели:

  • материально поддержать украинские семьи: средства можно будет потратить на лекарства, книги, одежду, автобусные и железнодорожные билеты, на оплату коммунальных услуг и прочее.
  • поддержать украинских производителей, ведь именно они будут получать средства, и это дополнительный стимул для экономики.
  • продемонстрировать единство украинского общества, поскольку один из вариантов использования средств — это поддержка украинской армии через пересчет средств на благотворительные счета Сил безопасности и обороны или волонтерского фонда.

Как получить "Тысячу от Зеленского"

В преддверии Зеленский анонсировал новую программу государственной поддержки. Каждый украинец, независимо от возраста, сможет получить единовременную помощь в размере 1000 гривен. Кабмин запускает программу с 1 декабря.

Средства будут начисляться через обновленную версию программы "Национальный кэшбэк", а для получения необходимо оформить соответствующую карточку через приложение "Дія".

Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Открыть приложение "Дія".
  2. Зайти в раздел "Национальный кэшбэк".
  3. Выбрать опцию "Открыть карту для выплаты".
  4. Выбрать банк из предложенного списка для оформления карты.

Если уже есть карта "Национальный кэшбэк", дополнительных действий не требуется — выплата поступит автоматически после запуска программы.

Выплаты на детей можно оформить на карточки родителей.

Пенсионерам и людям без доступа к технологиям помогут сотрудники "Укрпочты", которые смогут обеспечить выплаты в физической форме через карты — разработкой такого механизма получения выплат уже занимается Минэкономики.

Все самое главное о программе поддержки – в инфографике Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько