"Тисяча від Зеленського": уряд визначив, як, де і коли отримати кошти та куди їх можна витратити

Сьогодні, 15 листопада, Кабінет міністрів ухвалив порядок реалізації програми " єПідтримка ", за якою українці можуть отримати одноразову виплату в розмірі 1000 гривень. Уряд визначив, як, де і коли можна отримати кошти та куди можна буде їх витратити.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, з 1 грудня кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів.

Оскільки програма стосується не лише дорослих, але й дітей, уряд також визначив, як один із батьків зможе замовити виплату для своєї дитини.

Ухвалюючи рішення про "Зимову єПідтримку" уряд ставить перед собою три основні цілі:

матеріально підтримати українські родини: кошти від "Зимової єПідтримки" можна буде витратити на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг та інше.

підтримати українських надавачів послуг та українських виробників, адже саме вони будуть отримувати кошти, і це додатковий стимул для економіки.

вкотре продемонструвати єдність українського суспільства, оскільки один із варіантів використання коштів — це підтримка української армії через перерахунок коштів на благодійні рахунки Сил безпеки та оборони або волонтерського фонду, якому довіряєте.

Як отримати "Тисячу від Зеленського"

Напередодні Зеленський анонсував нову програму державної підтримки. Кожен українець, незалежно від віку, зможе отримати одноразову допомогу в розмірі 1000 гривень. Кабмін запускає програму з 1 грудня.

Кошти будуть нараховуватися через оновлену версію програми "Національний кешбек", а для отримання необхідно оформити відповідну картку через застосунок "Дія".

Для цього потрібно виконати наступні кроки:

Відкрити застосунок "Дія". Зайти у розділ "Національний кешбек". Обрати опцію "Відкрити картку для виплати". Обрати банк із запропонованого списку для оформлення картки.

Якщо вже є картка "Національний кешбек", додаткових дій не потрібно — виплата надійде автоматично після запуску програми.

Виплати на дітей можна оформити на картки батьків.

Пенсіонерам і людям без доступу до технологій допоможуть співробітники "Укрпошти", які зможуть забезпечити виплати у фізичній формі через картки – розробкою такого механізму отримання виплат вже займається Мінекономіки.

Все найголовніше про програму підтримки – в інфографіці Delo.ua.