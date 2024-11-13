"Тисяча від Зеленського": як оформити і що можна купити

У жовтні президент Володимир Зеленський оголосив нову хвилю програми "єПідтримка", за якою українці можуть отримати одноразову виплату в розмірі 1000 гривень. Коротко про найголовніше – в інфографіці Delo.ua.

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Програма стартує 1 грудня. Подати заявку на отримання допомоги можна протягом трьох зимових місяців. Якщо раніше програма була обмежена певними категоріями громадян, цього разу допомогу можуть отримати навіть діти. Виплата, однак, не доступна для українців, які перебувають за кордоном, навіть з офіційним статусом біженця. Передбачено верифікацію для підтвердження, що одержувач проживає в Україні.

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Як отримати "Тисячу від Зеленського"

Кошти будуть нараховуватися через оновлену версію програми "Національний кешбек", а для отримання необхідно оформити відповідну картку через застосунок "Дія".

Для цього потрібно виконати наступні кроки:

Відкрити застосунок "Дія". Зайти у розділ "Національний кешбек". Обрати опцію "Відкрити картку для виплати". Обрати банк із запропонованого списку для оформлення картки.

Якщо вже є картка "Національний кешбек", додаткових дій не потрібно — виплата надійде автоматично після запуску програми.

Що ще відомо про програму?

Виплати на дітей можна оформити на картки батьків.

Пенсіонерам і людям без доступу до технологій допоможуть співробітники "Укрпошти", які зможуть забезпечити виплати у фізичній формі через картки – розробкою такого механізму отримання виплат вже займається Мінекономіки.

Призначення виплат також спрямоване на підтримку малого та середнього бізнесу: гроші можна витратити на українські товари та послуги, зокрема на ліки, книжки, залізничні квитки, мобільний зв'язок, а також можна задонатити на Збройні сили України

Особлива увага буде на тому, щоб кошти змогли отримати пенсіонери, ВПО та громадяни, які проживають у зонах високого воєнного ризику.

Тисяча не буде оподатковуватися, бо є державною допомогою.