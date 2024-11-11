Який вплив на інфляцію матимуть виплати українцям по 1000 гривень

"Тисяча Зеленського" та щомісячна "вчительська доплата" у розмірі однієї тисячі гривень матимуть незначний вплив на інфляцію – в межах 0,5-1%.

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Про це заявила голова правління "Ліги банків України" та ексголова Ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова, передає "Укрінформ".

За її словами, попри те, що такі виплати будуть важливою підтримкою для багатьох верств населення, їхній вплив на інфляцію не буде суттєвим з огляду на поточну економічну кон'юнктуру.

Коробкова зауважила, що українська економіка демонструє ознаки відновлення – реальний ВВП зростав у другому та третьому кварталах, а прогноз зростання переглянуто в бік збільшення до 4%. Цьому сприяють адаптація бізнесу до воєнних умов, значна міжнародна фінансова підтримка та очікування хорошої врожайності наступного року.

"Очікується, що з середини 2025 року економічна ситуація в Україні суттєво покращиться, незважаючи на такі стримуючі фактори як російські атаки на енергетичну інфраструктуру та міграція трудових ресурсів", - підсумувала експерткиня.

Нагадаємо, 25 жовтня президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму державної підтримки, яка має стартувати 1 грудня. Кожен українець, незалежно від віку, зможе отримати одноразову допомогу в розмірі 1000 гривень.

На дітей також можна буде оформити виплату. Для цього один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини.

Крім того, уряд ухвалив рішення про запровадження спеціальної щомісячної доплати для вчителів. З 1 січня 2025 року всі педагогічні працівники отримуватимуть додаткову "вчительську доплату" у розмірі 1000 гривень "на руки" до основної заробітної плати.

З 1 вересня того ж року доплата буде збільшена до 2000 гривень.

Фото: ua.depositphotos.com