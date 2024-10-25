Тисяча на людину: Зеленський анонсував нову програму допомоги для українців

З першого грудня в Україні може запрацювати нова програма соціальної допомоги для населення “єПідтримка”. Кожен українець, незалежно від віку, зможе отримати одноразову допомогу в розмірі 1000 гривень.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

"Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. "єПідтримка" для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень", - розповів президент.

Тисяча Зеленського: що можна буде придбати

За його словами, кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема рахунків за комунальні послуги, електроенергію.

Також цими грошима можна буде оплатити квитки на потяги "Укрзалізниці", українські лікарські засоби, донатити на військових, тощо.

"Доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги. Можна – волонтерам, на дрони", - наголосив він.

Зеленський додав, що усі деталі програми найближчим часом буде визначено Кабінетом міністрів, який також відповідатиме за реалізацію виплат.

За планом, гроші мають бути доступні українцям уже з 1 грудня, тож уряд має представити детальний порядок їх отримання найближчим часом.

Додамо, Кабінет міністрів схвалив надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива в опалювальний сезон, передбаченої меморандумом між Агентством ООН у справах біженців, Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом.