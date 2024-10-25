Тысяча на человека: Зеленский анонсировал новую программу помощи украинцам

С первого декабря в Украине может заработать новая программа социальной помощи для населения "єПідтримка". Каждый украинец, независимо от возраста, сможет получить единовременную помощь в размере 1000 гривен.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

"Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутима для каждой семьи в Украине. "єПідтримка" для всех наших людей – взрослые, дети, каждая семья в Украине. Тысяча гривен на человека – на семью это получится по несколько тысяч гривен", — рассказал президент.

Тысяча Зеленского: что можно будет приобрести

По его словам, средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности, счетов за коммунальные услуги, электроэнергию.

Также этими деньгами можно будет оплатить билеты на поезда "Укрзализныци", украинские лекарственные средства, донатить на военных и т.д.

"Поручил, чтобы эти средства можно было потратить на украинские книги, на культурные услуги. Можно – волонтерам, на дроны", — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что все детали программы в ближайшее время будут определены Кабинетом министров, который также будет отвечать за реализацию выплат.

По плану деньги должны быть доступны украинцам уже с 1 декабря, поэтому правительство должно представить детальный порядок их получения в ближайшее время.

Кабинет министров одобрил предоставление дополнительной поддержки населению на приобретение твердого печного бытового топлива в отопительный сезон, предусмотренной меморандумом между Агентством ООН по делам беженцев, Министерством социальной политики и Пенсионным фондом.