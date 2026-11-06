Французско-украинская компания Alta Ares будет поставлять НАТО системы защиты от дронов

Французско-украинская оборонная компания Alta Ares выиграла шесть из 16 лотов в рамках контракта НАТО на поставку средств противодействия беспилотникам.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Системы физического уничтожения дронов компании вошли в каталог Альянса Drone Edge Marketplace, позволяющий странам-союзникам заказывать их без проведения новых тендеров.

"Это рамочное соглашение предоставляет странам и оперативным командованиям НАТО договорной инструмент, совместимый с правилами закупок НАТО, для приобретения возможностей Alta Ares по противовоздушной обороне полного спектра", - заявил директор компании по вопросам взаимодействия с ЕС, НАТО и странами Восточной Европы Джейми О'Коннор-Делберт.

Выигранные лоты охватывают защиту территорий и границ в трех категориях: стационарной, транспортабельной и мобильной.

Преимущество компании в тендере обеспечили свои разработки GAMMA ISTAR, PixelLock и CYCLOPS C2, созданные и обученные на поле боя в Украине.

Рамочная сделка предусматривает покупку или аренду оборудования. Компания также планирует увеличивать производство, а при больших заказах — локализовать его в странах-покупателях.

Справочно

Alta Ares — французско-украинский оборонно-технологический стартап ( DefTech ), основанный в 2024 году, специализирующийся на разработке интегрированных систем противовоздушной обороны и автономных решений на базе искусственного интеллекта.

Компания активно работает в Украине: интегрирует свое программное обеспечение с системой DELTA и сотрудничает с местными производителями.

Напомним, Министерство обороны Японии заключило контракт на закупку дронов-перехватчиков украинской оборонной компании SkyFall.