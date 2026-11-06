Россия уничтожила 800 тысяч кв. м складов всего за три месяца: аренда взлетела на 13%

В июле-сентябре 2026 года российские войска совершили 153 атаки на складские объекты в Украине, уничтожив 800 тысяч квадратных метров помещений. В целом с начала полномасштабного вторжения в 2022 году потери складских площадей достигли 2,1 млн. кв. м.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют данные инфляционного отчета Национального банка Украины за октябрь.

Как разрушение складов влияют на рынок

Массированные удары по логистике уже привели к скачку расходов для украинского предпринимательства:

Аренда квадратных метров: По оценкам рынка, арендные ставки на качественные складские площади всего за несколько месяцев выросли на 12–13%.

По оценкам рынка, арендные ставки на качественные складские площади всего за несколько месяцев выросли на 12–13%. Изменение логистических цепей: рост цен объясняется вынужденной децентрализацией сетей, удлинением маршрутов перевозок и измельчением партий товаров.

рост цен объясняется вынужденной децентрализацией сетей, удлинением маршрутов перевозок и измельчением партий товаров. Дефицит и ассортимент: Уничтожение товарных запасов и перебои со снабжением ограничивают предложение отдельных позиций на рынке и сужают ассортимент в магазинах.

В регуляторе ожидают, что в IV квартале объемы новых потерь могут уменьшиться благодаря измельчению сохранности товарных запасов, диверсификации и частичному восстановлению поврежденных объектов.

Последствия усиления атак на бизнес вместе с блокадой портов замедлят рост реального ВВП Украины в 2026 году на 1,9 процентного пункта (п.п.), а также прибавят около 0,7 п.п. до годового уровня инфляции

Прогноз на 2027 год

По базовому сценарию НБУ негативное влияние атак сохранится и дальше – блокада морских портов будет продолжаться в течение первого полугодия 2027 года.

Атаки на складскую и логистическую инфраструктуру продолжатся, однако их негативный эффект на производство будет постепенно ослабляться благодаря адаптации украинского бизнеса.

Напомним, усиление ракетных атак на логистическую инфраструктуру столицы повлекло за собой беспрецедентный дефицит складских помещений. За январь-август 2026 года объем конкурентного предложения складов в Киевском регионе сократился на 34% - до 1,05 млн кв. м.