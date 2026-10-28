UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,60

+0,06

EUR

50,85

--0,10

Наличный курс:

USD

46,50

46,24

EUR

51,78

51,44

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Обстрелы уничтожили треть складов под Киевом: куда бизнес массово переносит товары

дснс
28 сентября Россия ударила по составам сети АТБ в Броварском районе Киевской области / ГСЧС

Усиление ракетных атак на логистическую инфраструктуру столицы повлекло за собой беспрецедентный дефицит складских помещений. За январь-август 2026 года объем конкурентного предложения складов в Киевском регионе сократился на 34% — до 1,05 млн кв. м.

Как пишет Dilo, об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Expandia.

Существенное сокращение рынка произошло несмотря на высокие темпы строительства. В первом полугодии 2026 года в эксплуатацию было введено около 150 тыс. кв. м новых площадей (+28% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году).

К концу июня рынок полностью восстановился до довоенного уровня 2021 года, достигнув 1,6 млн кв. м. Однако новые разрушения полностью нивелировали этот рост, а новое строительство фактически направляется только на замещение утраченных объектов.

"До конца 2026 года рынок будет находиться в процессе адаптации к сокращению предложения. Спрос на складские площади будет оставаться высоким как из-за потребности в замещении утраченных объектов, так и благодаря базовому спросу. В то же время критически низкий объем доступных площадей будет сдерживать фактические объемы поглощения", — отметила Наталья Expandia.

Валовое поглощение за 8 месяцев 2026 г. выросло до 180 тыс. кв. м (+6% р/с). Из-за рисков безопасности в июле-августе 82% всех сделок составляли вынужденные переезды и переезды с расширением. Основными арендаторами стали:

  • логистические операторы (42%);
  • ритейл и оптовая торговля (38%);
  • сектор FMCG (20%).

Чтобы уберечь бизнес, компании все чаще диверсифицируют запасы и арендуют помещения в западных областях Украины. Из-за высокого спроса и дефицита вакантность рынка упала до технического минимума.

Дефицит вызвал и рост арендных ставок. По состоянию на август эффективная прайм-ставка на сухие склады выросла на 8% – до $5,7 /кв. м/месяц (без НДС и OPEX). Запрашиваемые ставки колеблются в пределах $4,7– $6,0 /кв. м/месяц (210-270 грн/кв. м).

По прогнозам экспертов, в 2027 году арендные ставки в новых качественных объектах в долларовом эквиваленте могут вырасти еще на 15–20%. Девелоперы будут оставаться осторожными по поводу спекулятивного строительства, предпочитая проектирование складов под конкретного заказчика (built-to-suit).

Напомним, ранее министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявлял, что ущерб от атак России на складскую инфраструктуру Украины еще подсчитывается, но речь идет о десятках миллиардов гривен. Больше всего от атак пострадали Киевская и Днепропетровская области.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности