Обстрелы уничтожили треть складов под Киевом: куда бизнес массово переносит товары

Усиление ракетных атак на логистическую инфраструктуру столицы повлекло за собой беспрецедентный дефицит складских помещений. За январь-август 2026 года объем конкурентного предложения складов в Киевском регионе сократился на 34% — до 1,05 млн кв. м.

Как пишет Dilo, об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Expandia.

Существенное сокращение рынка произошло несмотря на высокие темпы строительства. В первом полугодии 2026 года в эксплуатацию было введено около 150 тыс. кв. м новых площадей (+28% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году).

К концу июня рынок полностью восстановился до довоенного уровня 2021 года, достигнув 1,6 млн кв. м. Однако новые разрушения полностью нивелировали этот рост, а новое строительство фактически направляется только на замещение утраченных объектов.

"До конца 2026 года рынок будет находиться в процессе адаптации к сокращению предложения. Спрос на складские площади будет оставаться высоким как из-за потребности в замещении утраченных объектов, так и благодаря базовому спросу. В то же время критически низкий объем доступных площадей будет сдерживать фактические объемы поглощения", — отметила Наталья Expandia.

Валовое поглощение за 8 месяцев 2026 г. выросло до 180 тыс. кв. м (+6% р/с). Из-за рисков безопасности в июле-августе 82% всех сделок составляли вынужденные переезды и переезды с расширением. Основными арендаторами стали:

логистические операторы (42%);

ритейл и оптовая торговля (38%);

сектор FMCG (20%).

Чтобы уберечь бизнес, компании все чаще диверсифицируют запасы и арендуют помещения в западных областях Украины. Из-за высокого спроса и дефицита вакантность рынка упала до технического минимума.

Дефицит вызвал и рост арендных ставок. По состоянию на август эффективная прайм-ставка на сухие склады выросла на 8% – до $5,7 /кв. м/месяц (без НДС и OPEX). Запрашиваемые ставки колеблются в пределах $4,7– $6,0 /кв. м/месяц (210-270 грн/кв. м).

По прогнозам экспертов, в 2027 году арендные ставки в новых качественных объектах в долларовом эквиваленте могут вырасти еще на 15–20%. Девелоперы будут оставаться осторожными по поводу спекулятивного строительства, предпочитая проектирование складов под конкретного заказчика (built-to-suit).

Напомним, ранее министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявлял, что ущерб от атак России на складскую инфраструктуру Украины еще подсчитывается, но речь идет о десятках миллиардов гривен. Больше всего от атак пострадали Киевская и Днепропетровская области.