Обстріли знищили третину складів під Києвом: куди бізнес масово переносить товари

Посилення ракетних атак на логістичну інфраструктуру столиці спричинило безпрецедентний дефіцит складських приміщень. За січень-серпень 2026 року обсяг конкурентної пропозиції складів у Київському регіоні скоротився на 34% — до 1,05 млн кв. м.

Як пише Dilo, про це йдеться в дослідженні консалтингової компанії Expandia.

Суттєве скорочення ринку відбулося попри високі темпи будівництва. У першому півріччі 2026 року в експлуатацію ввели близько 150 тис. кв. м нових площ (+28% порівняно з аналогічним періодом минулого року).

На кінець червня ринок повністю відновився до довоєнного рівня 2021 року, досягнувши 1,6 млн кв. м. Однак нові руйнування повністю нівелювали це зростання, а нове будівництво фактично спрямовується лише на заміщення втрачених об'єктів.

"До кінця 2026 року ринок перебуватиме у процесі адаптації до скорочення пропозиції. Попит на складські площі залишатиметься високим як через потребу в заміщенні втрачених об'єктів, так і завдяки базовому попиту. Водночас критично низький обсяг доступних площ стримуватиме фактичні обсяги поглинання", — зазначила Наталія Сокирко, директорка департаменту складської та промислової нерухомості Expandia.

Валове поглинання за 8 місяців 2026 року зросло до 180 тис. кв. м (+6% р/р). Через безпекові ризики у липні-серпні 82% усіх угод становили вимушені переїзди та переїзди з розширенням. Основними орендарями стали:

логістичні оператори (42%);

ритейл та оптова торгівля (38%);

сектор FMCG (20%).

Аби вберегти бізнес, компанії дедалі частіше диверсифікують запаси та орендують приміщення в західних областях України. Через високий попит і дефіцит вакантність ринку впала до технічного мінімуму.

Дефіцит спричинив і зростання орендних ставок. Станом на серпень ефективна прайм-ставка на сухі склади зросла на 8% — до $5,7/кв. м/місяць (без ПДВ та OPEX). Запитувані ставки коливаються в межах $4,7–$6,0/кв. м/місяць (210–270 грн/кв. м).

За прогнозами експертів, у 2027 році орендні ставки у нових якісних об'єктах у доларовому еквіваленті можуть зрости ще на 15–20%. Девелопери залишатимуться обережними щодо спекулятивного будівництва, надаючи перевагу проєктуванню складів під конкретного замовника (built-to-suit).

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що збитки від атак Росії на складську інфраструктуру України ще підраховують, але йдеться про десятки мільярдів гривень. Найбільше від атак постраждали Київська та Дніпропетровська області.