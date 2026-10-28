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Російська ракета зруйнувала завод українського виробника медобладнання: підприємство зупинилося

Завод медобладнання зупинив роботу через влучання ракети
Завод медобладнання зупинив роботу через влучання ракети Фото: ТОВ Медіко-Інструментальний завод - Медапарат

Український виробник медичного обладнання ТОВ “Медіко-Інструментальний завод – Медапарат” (бренд “МІЗ-МА”) повідомив про зупинку роботи на невизначений термін. Виробничі потужності підприємства зазнали значних руйнувань унаслідок влучання російської ракети 23 жовтня.

Як пише Dilo, про це йдеться у заяві компанії.

За даними компанії, під час обстрілу частина будівлі, обладнання, сировина та готова продукція були повністю знищені. Виробництво розташовувалося у місті Білгород-Дністровський Одеської області.

Наразі підприємство ще не встигло остаточно оцінити масштаби завданих збитків. Водночас у компанії наголосили, що внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав.

"За мить було зруйновано те, у що вкладали роки праці, сили та душу. Те, що ще нещодавно було місцем щоденної роботи, зараз перетворилося на руїни. Найстрашніше усвідомлювати, що все це сталося в обід, у розпал робочого дня", — повідомили у компанії.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" співзасновниця підприємства Стрельнікова Христина підтвердила, що виробництво знаходилося у Білгороді-Дністроовському (Одеська обл.). Вона додала, що наразі компанія ще не встигла оцінити збитки.

У "МІЗ-МА" окремо підкреслили, що підприємство виготовляло продукцію виключно для цивільних потреб.

Фото 2 — Російська ракета зруйнувала завод українського виробника медобладнання: підприємство зупинилося
Фото: ТОВ Медіко-Інструментальний завод - Медапарат
Фото 3 — Російська ракета зруйнувала завод українського виробника медобладнання: підприємство зупинилося
Фото: ТОВ Медіко-Інструментальний завод - Медапарат

Довідка

ТОВ "Медіко-Інструментальний завод – Медапарат" працює на ринку з 1979 року. Підприємство спеціалізується на виготовленні цивільного медичного обладнання, зокрема стерилізаторів, автоклавів та термостатів.

Нагадаємо 28 вересня, російські війська втретє за місяць завдали удару по виробничих потужностях фармацевтичної компанії “Дарниця” у Києві. 

Автор:
Тетяна Бесараб

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