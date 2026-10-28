Российская ракета разрушила завод украинского производителя медоборудования: предприятие остановилось

Украинский производитель медицинского оборудования ООО "Медико-Инструментальный завод — Медаппарат" (бренд "МИЗ-МА") сообщил об остановке работы на неопределенный срок. Производственные мощности предприятия получили значительные разрушения в результате попадания российской ракеты 23 октября.

Как пишет Dilo, об этом говорится в заявлении компании.

По данным компании, при обстреле часть здания, оборудование, сырье и готовая продукция были полностью уничтожены. Производство размещалось в городе Белгород-Днестровский Одесской области.

В настоящее время предприятие еще не успело окончательно оценить масштабы нанесенного ущерба. В то же время в компании подчеркнули, что в результате атаки никто из работников не пострадал.

"За мгновение было разрушено то, во что вкладывали годы труда, силы и душу. То, что еще недавно было местом ежедневной работы, сейчас превратилось в руины. Самое страшное осознавать, что все это произошло в обед, в разгар рабочего дня", — сообщили в компании.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" соучредитель предприятия Стрельникова Кристина подтвердила, что производство находилось в Белгороде-Днестроовском (Одесская обл.). Она добавила, что в настоящее время компания еще не успела оценить ущерб.

В "МИЗ-МА" отдельно подчеркнули, что предприятие производило продукцию исключительно для гражданских нужд.

Фото: ООО Медико-Инструментальный завод - Медаппарат

Фото: ООО Медико-Инструментальный завод - Медаппарат

Справка

ООО "Медико-Инструментальный завод - Медаппарат" работает на рынке с 1979 года. Предприятие специализируется на производстве гражданского медицинского оборудования, в частности стерилизаторов, автоклавов и термостатов.

Напомним 28 сентября, российские войска в третий раз за месяц нанесли удар по производственным мощностям фармацевтической компании "Дарница" в Киеве.