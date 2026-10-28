Броварской завод порошковой металлургии продали за 330 млн грн: что получит новый владелец

Фонд государственного имущества Украины продал на онлайн-аукционе единый имущественный комплекс "Завода порошковой металлургии" в Броварах в Киевской области за 275,001 млн грн без НДС. С учетом налога сумма сделки составляет более 330 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

За актив соревновались два участника. При стартовой цене 204,899 млн грн победное предложение оказалось на 70,1 млн грн выше.

Что получит покупатель

В имущественный комплекс входят 58 объектов недвижимости общей площадью более 139 тыс. м²; 1852 единицы движимого имущества ; 14 транспортных средств и единиц спецтехники; восемь земельных участков общей площадью 42,2996 га.

Предприятие специализируется на производстве спеченных порошковых изделий, композиционных материалов, фрикционных дисков для колесной и гусеничной техники, а также металлокерамических элементов железной дороги.

Какие условия должен выполнить победитель

Победитель должен оплатить стоимость объекта в течение 20 рабочих дней со дня формирования протокола аукциона. После оплаты стороны должны заключить договор купли-продажи и оформить акт приемки-передачи.

Также новый собственник обязан выполнить условия приватизации, в частности, погасить задолженность по заработной плате и перед бюджетом.

Напомним, "Красненский завод продтоваров" в Житомирской области, не работавший семь лет, продали на аукционе за 31 млн грн без НДС. Это в 9,1 раза больше стартовой цены. С учетом налога покупатель должен заплатить 37,2 млн. грн.