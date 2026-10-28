Заброшенный спиртзавод в Житомирской области продали за 37 млн грн: во время торгов цена выросла в 9 раз

"Красненский завод продтоваров" на Житомирщине, не работавший семь лет, продали на аукционе за 31 млн грн без НДС. Это в 9,1 раза больше стартовой цены. С учетом налога покупатель должен заплатить 37,2 млн. грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества.

Какое имущество ушло с молотка?

В состав имущественного комплекса государственного предприятия в поселке Красное входят 50 объектов недвижимости - зданий и сооружений, 37 транспортных средств и другое движимое имущество.

На балансе предприятия также два земельных участка общей площадью свыше 54 га , предоставленные в постоянное пользование. В то же время в составе комплекса есть объекты, не подлежащие приватизации, в частности, противорадиационное укрытие . На территории расположен недостроенный цех пищевых концентратов .

Когда покупатель получит завод

В торгах 27 октября приняли участие трое участников. Победитель должен оплатить предложенную сумму в течение 20 рабочих дней со дня формирования протокола аукциона. После полной оплаты стороны заключат договор купли-продажи. Право собственности перейдет к покупателю после подписания акта приемки-передачи.

Также новый собственник должен выполнить условия приватизации, в частности, погасить задолженность предприятия по зарплате и перед бюджетом.

О заводе

"Красненский завод продтоваров" - государственное предприятие в поселке Красное Житомирской области. Раньше завод производил спирт, квас, пищевые концентраты и другие продовольственные товары.

По данным "Рrozorro.Продажи", предприятие не осуществляло хозяйственной деятельности в течение семи лет. По состоянию на середину 2026 его кредиторская задолженность превышала 28 млн грн. С отдельной имел долги перед бюджетом и по заработной плате.

Напомним, в сентябре Фонд госимущества продал на торгах часть административного корпуса бывшего Киевского мотоциклетного завода. За объект соревновались 14 участников, а финальная ставка превысила стартовую более чем в 14 раз.