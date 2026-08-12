Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,87

+0,04

EUR

51,76

--0,02

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,90

51,70

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Одесской области продали крупное госпредприятие: цена выросла на 28 млн грн

ГП "Южно-украинское государственное производственное предприятие по инженерным разведываниям для строительства"
Госпредприятие выкупили за рекордные 72 млн. грн. / ФГИУ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) провел успешный онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса ГП "Южноукраинское государственное производственное предприятие по инженерным разведываниям для строительства". Финальная стоимость актива выросла на 28 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ФГИУ.

Стартовая цена лота составила 44,1 млн грн, а победное предложение достигло 72,1 млн грн .

По условиям приватизации после полной уплаты стоимости победитель торгов получит в собственность:

  • 37 объектов недвижимости общей площадью более 5,4 тыс. кв. м;
  • транспортные средства;
  • другое движимое имущество предприятия.

Основные активы госпредприятия расположены в двух городах Одесской области:

  • Одесса: нежилые помещения производственного здания (2 808,3 кв. м) и нежилые здания (2 336,5 кв. м);
  • Измаил: здания и постройки общей площадью 254,5 кв. м.

В Фонде отметили, что масштаб и структура объекта открывают широкие возможности нового владельца: локация подходит для создания производственных мощностей, логистических комплексов, офисных помещений или развития других проектов коммерческой недвижимости.

Напомним, ранее сообщалось, что винодельческий завод в Одесской области выставили на повторный аукцион после того, как стартовая цена "Котовского винодельческого завода" упала вдвое.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности