В Одесской области продали крупное госпредприятие: цена выросла на 28 млн грн

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) провел успешный онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса ГП "Южноукраинское государственное производственное предприятие по инженерным разведываниям для строительства". Финальная стоимость актива выросла на 28 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ФГИУ.

Стартовая цена лота составила 44,1 млн грн, а победное предложение достигло 72,1 млн грн .

По условиям приватизации после полной уплаты стоимости победитель торгов получит в собственность:

37 объектов недвижимости общей площадью более 5,4 тыс. кв. м;

общей площадью более 5,4 тыс. кв. м; транспортные средства;

другое движимое имущество предприятия.

Основные активы госпредприятия расположены в двух городах Одесской области:

Одесса: нежилые помещения производственного здания (2 808,3 кв. м) и нежилые здания (2 336,5 кв. м);

нежилые помещения производственного здания (2 808,3 кв. м) и нежилые здания (2 336,5 кв. м); Измаил: здания и постройки общей площадью 254,5 кв. м.

В Фонде отметили, что масштаб и структура объекта открывают широкие возможности нового владельца: локация подходит для создания производственных мощностей, логистических комплексов, офисных помещений или развития других проектов коммерческой недвижимости.

Напомним, ранее сообщалось, что винодельческий завод в Одесской области выставили на повторный аукцион после того, как стартовая цена "Котовского винодельческого завода" упала вдвое.