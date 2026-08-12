Минобороны расширяет гарантированное обеспечение подразделений дронами и роботизированными комплексами.

Министерство обороны с августа расширяет проект "Базовый уровень обеспечения" для подразделений, непосредственно удерживающих полосу обороны и ведущих активные боевые действия. К гарантированной ежемесячной поставке БпЛА добавляются наземные роботизированные комплексы и тяжелые дроны типа middle strike.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

По словам замминистра обороны Мстислава Баника, подразделения будут получать определенное количество таких средств с учетом интенсивности боевых действий.

Различные типы логистических и боевых наземных роботизированных комплексов, в частности, работы-камикадзе, будут передавать подразделениям Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, которые удерживают полосу обороны.

Тяжелые middle strike-дроны будут поступать корпусам, которые будут самостоятельно распределять их между подразделениями с подготовленными экипажами и опытом применения таких систем.

Проект "Базовый уровень обеспечения" стартовал в июне 2026 года. Сначала он охватывал FPV-дроны на радиосвязи и оптоволокни, "мавики", бомберы, разведывательные БПЛА и легкие middle strike.

Количество техники для подразделений определяется в зависимости от характера и интенсивности боевых действий, при этом подразделения по горячим направлениям должны получать больше средств.

Напомним, в июле Агентство оборонных закупок законтрактовало более 22 тыс. наземных роботизированных комплексов для ВСУ. Это почти вдвое больше, чем было закуплено за весь 2025 год. Тысячи комплексов уже передали боевым подразделениям, а более 2 тысяч из них военные получили через DOT-Chain Defence.

Еще в апреле Минобороны сообщало, что планирует законтрактовать 25 тыс. НРК в первом полугодии 2026 года. На тот момент Агентство оборонных закупок уже заключило 19 контрактов с производителями на 11 млрд. грн.