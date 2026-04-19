Минобороны заключило 19 контрактов на 11 млрд грн на наземные роботизированные комплексы для ВСУ

Украина в первом полугодии 2026 планирует заключить контракты на поставку 25 тыс. наземных роботизированных комплексов (НРК) для фронта. Это вдвое больше, чем было законтрактовано за весь 2025 год.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны .

По состоянию на сегодняшний день Агентство оборонных закупок уже подписало 19 контрактов с производителями на общую сумму 11 млрд грн. Поставки техники должны происходить постепенно в соответствии с потребностями войска.

В Минобороны заявляют, что ключевая задача – ускорить обеспечение фронта роботизированными системами. Они выполняют логистические, эвакуационные и боевые функции. Только за март военные осуществили более 9 тыс. миссий с применением НРК.

Для ускорения закупок государство упростило процедуры контрактирования, увеличило финансирование и синхронизировало бюджетное обеспечение. Особняком готовится запуск центра компетенций НРК при Минобороны, который должен стать единственной точкой взаимодействия для производителей, военных и Генерального штаба.

Производители смогут получать контракты заранее

Изменяется подход к планированию: производители смогут получать контракты на следующий год заранее. Это позволит прогнозировать производственные циклы, инвестировать в масштабирование и обеспечивать стабильные поставки.

Сектор наземных роботизированных систем стал одним из наиболее динамичных направлений украинского defence tech. Если в начале полномасштабной войны рынок фактически отсутствовал, то в настоящее время насчитывает более 280 компаний и более 550 решений, созданных при поддержке платформы Brave1.

Параллельно государство масштабирует смежные направления — инженерные комплексы для минирования и разминирования, наземные ударные платформы, роботизированные камикадзе и автоматизированные турели противовоздушной обороны.

Таким образом, Украина переходит от точечных закупок к системному развертыванию рынка боевой робототехники, которое должно снизить риски для военных и повысить эффективность фронтовой логистики.

Отметим, что потребность Вооруженных сил Украины в 2026 году оценивается примерно в 30 000 наземных роботизированных комплексов (НРК). В настоящее время бюджет позволяет закупить только 12–15 тысяч единиц из-за налоговой неопределенности, что существенно ограничивает возможности контрактирования.