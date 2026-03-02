Запланована подія 2

Військові потребують 30 000 НРК, а бюджет дозволяє лише менше половини від цього об’єму через податкову невизначеність

наземні роботизовані комплекси, НРК
Більшість інших оборонних товарів мають податкову пільгу. Фото: ФБ Ігоря Федірка

Потреба Збройних сил України на 2026 рік оцінюється приблизно у 30 000 наземних роботизованих комплексів (НРК). Наразі бюджет дозволяє закупити лише 12–15 тисяч одиниць через податкову невизначеність, що суттєво обмежує можливості контрактування.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Української ради зброярів Ігор Федірко у своєму Facebook. 

За його словами, після завершення дії норми Податкового кодексу наземні роботи опинились у правовій невизначеності, адже не мають класифікації. Як наслідок, до ціни фактично додається 20% ПДВ без збільшення бюджетних призначень.

"Галузь розвивається надзвичайними темпами: якщо у 2024 році випуск становив лише кілька сотень одиниць, то на 2026 рік заплановано понад 20 000. На ринку представлено близько 200 моделей від приблизно 40 виробників", — розповідає Федірко. 

Він додає, що введення податку на додану вартість (ПДВ) становиться дуже суттєвою проблемою для контрактування НРК. Натомість продовжує Ігор Федірко, більшість інших товарів оборонних закупівель користуються пільговою нульовою ставкою ПДВ.

У лютому 2026 року відбулася міжвідомча нарада за участі Міноборони, Мінфіну, ДПС, Агенції оборонних закупівель та галузевих асоціацій. За словами Федірка, "всі підтримали необхідність змін до Податкового кодексу. Узгоджені правки вже на розгляді у Верховній Раді. Тепер справа за профільним комітетом і депутатами".

Нагадаємо, що, за прогнозом, НРК можуть стати новим фокусом оборонного ринку у 2026 році.

Автор:
Алік Сахно