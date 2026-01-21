Запланована подія 2

НРК можуть стати новим фокусом оборонного ринку у 2026 році

Наземні роботизовані комплекси, НРК
Фото: Overland Defense

Наземні роботизовані комплекси у 2026 році можуть відіграти важливу роль у російсько-українській війні. А також стати важливим елементом в експортному потенціалі військових технологі України.

Про це Delo.ua розповів виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко. 

Федірко зазначає, що цьогоріч має зростати потреба у наземних роботизованих комплексах для логістики під вогнем, евакуації та інженерних задачах.

"Цей клас систем повільніше заходить у масовість, але саме він дає найбільший ефект по зниженню ризиків для людей", — підкреслює Ігор Федірко.

Він додає, що Україна наразі має бойову доказовість і швидкість інженерного циклу: українські рішення народжуються з реальної обстановки, швидко доробляються і перевіряються на практиці. 

"Якщо підсумувати, найближчий шанс України — швидко перевести експорт у робочі правила: профіцит, стандарти, сервіс і контроль", — резюмує виконавчий директор Української ради зброярів. 

Нагадаємо, як Україна перетворюється на оборонний хаб Європи.

Автор:
Алік Сахно