Полегшить доступ до України: чеський оператор запускає поїзд від українського кордону до Німеччини

Чеський оператор запустив поїзд від українського кордону до Франкфурта / Depositphotos

Чеський приватний залізничний та автобусний оператор Leo Express з 25 червня запускає нове міжєвропейське залізничне сполучення, яке з'єднає польське місто Перемишль, що межує з Україною, із Франкфуртом-на-Майні. 

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє Euronews.

Довжина маршруту становитиме понад 1300 кілометрів, що зробить його одним із найдовших прямих залізничних рейсів у Європі.

Нова лінія пролягатиме через великі європейські хаби, серед яких Краків, Острава, Прага, Дрезден, Лейпциг та Ерфурт, а кінцевими точками стануть центральний вокзал Франкфурта та безпосередньо аеропорт Франкфурта.

"Завдяки цьому новому маршруту ми також знімаємо залізну завісу між Західною та Східною Європою, з’єднуючи важливі європейські центри та забезпечуючи доступ до України", - зазначив генеральний директор Leo Express Петер Келер.

Рейси у західному напрямку відправлятимуться з Перемишля о 13:31, а прибуття до аеропорту Франкфурта заплановане на наступний день о 7:53 ранку.

Такий розклад, як зазначають у компанії, дозволить пасажирам безперешкодно пересідати на європейські та міжконтинентальні авіарейси.

У зворотному напрямку поїзд виїжджатиме з аеропорту Франкфурта о 8:27 ранку і прибуватиме до Перемишля наступного дня о 02:23.

Вартість квитків на цей один із найдовших залізничних маршрутів Європи стартує від 10 євро.

Раніше повідомлялося, що залізничний вокзал у Львові до 2030 року має бути з'єднаний із євроколією. На наступному етапі вузькоколійна залізниця через Львів з’єднає Балтику і Чорне море. 

Автор:
Тетяна Бесараб