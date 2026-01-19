Вокзал у Львові з’єднають із євроколією до 2030 року

Залізничний вокзал у Львові до 2030 року має бути з'єднаний із євроколією. На наступному етапі вузькоколійна залізниця через Львів має з’єднати Балтику і Чорне море.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає Укрінформ.

"На 2027 рік євроколія має зайти на станцію Скнилів. Потім вона має йти до головного вокзалу до 2030 року. Плюс на 2030 рік має бути дві гілки: на Варшаву - пасажирська і вантажна, а також до 2030 року має бути окрема з Відня на Скнилів. Звичайно, що Скнилів має бути з’єднаний з летовищем, і це все має йти на вокзал", - підкреслив мер.

Він додав, що на наступному етапі вузькоколійна залізниця через Львів має з'єднати Балтику і румунський чорноморський порт Констанца.

"Якщо колись це виглядало як міф, то сьогодні це реальність, яка впроваджується в життя", - наголосив Садовий.

За його совами, запуск євроколії до Львова дасть змогу також запустити проєкт міської електрички.

"Ширина євроколії є такою ж, як ширина електрички. Ми спробували запускати у Львові електричку, але це не вдалося, бо не було економіки. І якщо євроколія вибудовується так, як це має бути, то ми будемо мати на Рясне якісне сполучення електричкою, потім на Сихів - аж до Давидова, потім має бути на Тракт Глинянський, на Дубляни та Скнилів. Тобто фактично Львів матиме ще одне альтернативне сполучення міською електричкою", - розповів міський голова.

На його думку, запуск у Львові міської електрички дасть місту великий поштовх для економічного розвитку.

Нагадаємо, Україна отримала перший грант від Єврокомісії на будівництво євроколії Мостиська–Скнилів. Загальна сума фінансування становить 73,5 млн євро.

А 5 вересня відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп.