Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,41

+0,02

EUR

50,44

-0,00

Готівковий курс:

USD

43,56

43,42

EUR

50,80

50,60

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Вокзал у Львові з’єднають із євроколією до 2030 року

вокзал у Львові
До 2030 року львівський вокзал має бути з’єднаний з євроколією / Вікіпедія

Залізничний вокзал у Львові до 2030 року має бути з'єднаний із євроколією. На наступному етапі вузькоколійна залізниця через Львів має з’єднати Балтику і Чорне море. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає Укрінформ.

"На 2027 рік євроколія має зайти на станцію Скнилів. Потім вона має йти до головного вокзалу до 2030 року. Плюс на 2030 рік має бути дві гілки: на Варшаву - пасажирська і вантажна, а також до 2030 року має бути окрема з Відня на Скнилів. Звичайно, що Скнилів має бути з’єднаний з летовищем, і це все має йти на вокзал", - підкреслив мер.

Він додав, що на наступному етапі вузькоколійна залізниця через Львів має з'єднати Балтику і румунський чорноморський порт Констанца.

"Якщо колись це виглядало як міф, то сьогодні це реальність, яка впроваджується в життя", - наголосив Садовий.

За його совами, запуск євроколії до Львова дасть змогу також запустити проєкт міської електрички.

"Ширина євроколії є такою ж, як ширина електрички. Ми спробували запускати у Львові електричку, але це не вдалося, бо не було економіки. І якщо євроколія вибудовується так, як це має бути, то ми будемо мати на Рясне якісне сполучення електричкою, потім на Сихів - аж до Давидова, потім має бути на Тракт Глинянський, на Дубляни та Скнилів. Тобто фактично Львів матиме ще одне альтернативне сполучення міською електричкою", - розповів міський голова.

На його думку, запуск у Львові міської електрички дасть місту великий поштовх для економічного розвитку.

Нагадаємо, Україна отримала перший грант від Єврокомісії на будівництво євроколії Мостиська–Скнилів. Загальна сума фінансування становить 73,5 млн євро.

А 5 вересня відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп. 

Автор:
Світлана Манько