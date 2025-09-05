В Україні запустили першу євроколію: поїзди з Ужгорода курсуватимуть до Братислави, Відня та Будапешта

Ужгород став першим обласним центром, що буде зʼєднаний із Братиславою, Кошицями, Будапештом і Віднем завдяки новій залізничній колії, яка є частиною європейської мережі. 5 вересня відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави взяв участь у відкритті нової залізничної колії Ужгород — Чоп. На Ужгородському залізничному вокзалі він привітав та подякував залізничникам за реалізацію цього проєкту.

Президент наголосив, що навіть під час війни реалізуються проєкти, які об’єднують Україну з Європою, та подякував залізничникам і міжнародним партнерам.

"Попереду ще багато роботи – розбудова євроколії до Львова, також триває розвиток залізничного сполучення на інших напрямках. Це дуже важливо, що під час війни, попри всі виклики, ми робимо проєкти, які обʼєднують", - зазначив він.

Надалі планують продовжити будівництво колії до Львова та розвивати інші маршрути. Новою колією потяги поїдуть до Європи вже 12 вересня.

За даними Мінрозвитку, нова ділянка протяжністю 22 кілометри стала першим проєктом євроколії такого масштабу в історії незалежної України. Загальна вартість будівництва склала 1,3 млрд грн, з яких половину профінансовано коштом гранту ЄС у межах програми Connecting Europe Facility (CEF), а ще 50% — кредит Європейського інвестиційного банку.

Відновлення євроколії з Чопа до Ужгорода

Про відновлення вузької колії з Чопа до Ужгорода, яку свого часу демонтували, заговорили ще у 2020 році і навіть заклали фінансування на проєктування та початок робіт з відновлення євроколії шириною 1435 мм від станції Чоп до Ужгорода у бюджеті на 2021 рік.

Про те, що в Україні потрібно будувати європейську колію для інтеграції до європейської системи розповідав і міністр інфраструктури України Олександр Кубраков ще 21 травня 2022 року.

Реалізація цього проєкту дозволить створити в Ужгороді транспортний хаб, для пересадки з пасажирських поїздів із різних куточків України, що їдуть широкою колією (1520 мм), на поїзди європейської колії (1435 мм) – до Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії, Австрії й до інших країн Європи. Денис Шмигаль оцінював вартість проєкту у 5 млн грн.

У квітні 2024 року на Закарпатті за участі прем’єра Дениса Шмигаля та голови Укрзалізниці Євгена Лященка змонтували перший символічний прогін довжиною 20 м євроколії між Чопом та Ужгородом.

Будівництво колії Чоп – Ужгород стало першим етапом масштабної інтеграції української залізниці до європейської мережі.