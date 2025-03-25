Будівництво євроколії Чернівці-Сучава розпочнеться в 2026 році. Вона має об'єднати міста Румунії, України, Молдови та Польщі, а саме Краків, Львів, Чернівці, Сучаву та Унгени. Наразі триває підготовка техніко-економічного обґрунтування проєкту.

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Про це повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, за оптимістичного сценарію наступного року вже може початися будівництво євроколії до міста Чернівці з румунського міста Сучави.

"Чернівці мають можливість стати другим обласним центром після Ужгорода, який отримає вихід на євроколію безпосередньо в місті", - наголосив Кава.

Він нагадав, що наразі триває будівництво євроколії Чоп-Ужгород, яке фінансується на 50% за рахунок Connecting Europe Facilities (CEF) і на 50% - коштами державного бюджету.

Як наголосив Кава, євроколія Чоп-Ужгород дозволить не лише запустити прямі пасажирські потяги з Ужгороду в напрямку Будапешта, Братислави, Праги, Відня, Дрездена, а також дасть можливість вантажовідправникам, які працюють в Ужгороді, відправляти вантажі євроколією партнерам до Європи і так само отримувати товари, контейнери і матеріали з європейських країн безпосередньо в Ужгород.

Раніше повідомлялося, що АТ "Укрзалізниця" до кінця липня внесла тимчасові зміни в розклад руху пасажирських поїздів до Закарпаття через масштабні роботи з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом.

Нагадаємо, що 11 квітня 2024 року на Закарпатті розпочалося будівництво європейської колії Чоп-Ужгород. Це дасть можливість запустити пряме залізничне сполучення між Ужгородом та Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом.

Як наголошують в "Укрзалізниці", попри складність, реалізація проєкту з будівництва європейської колії Чоп – Ужгород йде за графіком і буде завершена до липня 2025 року.