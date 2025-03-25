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Строительство европути Черновцы-Сучава начнется в 2026 году
Строительство европути Черновцы-Сучава начнется в 2026 году. Она должна объединить города Румынии, Украины, Молдовы и Польши, а именно: Краков, Львов, Черновцы, Сучаву и Унгены. В настоящее время идет подготовка технико-экономического обоснования проекта.
Об этом сообщил заместитель министра финансов Александр Кава, пишет "Интерфакс-Украина".
По его словам, при оптимистическом сценарии в следующем году уже может начаться строительство европути в город Черновцы из румынского города Сучавы.
"Черновцы могут стать вторым областным центром после Ужгорода, который получит выход на европути непосредственно в городе", — подчеркнул Кава.
Он напомнил, что в настоящее время продолжается строительство европути Чоп-Ужгород, которое финансируется на 50% за счет Connecting Europe Facilities (CEF) и на 50% – средствами государственного бюджета.
Как отметил Кава, европуть Чоп-Ужгород позволит не только запустить прямые пассажирские поезда из Ужгорода в направлении Будапешта, Братиславы, Праги, Вены, Дрездена, а также позволит грузоотправителям, работающим в Ужгороде, отправлять грузы евроколеям партнерам в Европу и так же получать товары, контейнеры.
Ранее сообщалось, что АО "Укрзализныця" до конца июля внесло временные изменения в расписание движения пассажирских поездов в Закарпатье из-за масштабных работ по прокладке пути европейского стандарта между Чопом и Ужгородом.
Напомним, что 11 апреля 2024 года на Закарпатье началось строительство европейского пути Чоп-Ужгород. Это позволит запустить прямое железнодорожное сообщение между Ужгородом и Веной, Братиславой, Кошице, Будапештом, Прагой, Бухарестом, Дрезденом и Белградом.
Как отмечают в "УЗ", несмотря на сложность, реализация проекта по строительству европейского пути Чоп – Ужгород идет по графику и будет завершена до июля 2025 года.