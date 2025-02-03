Миллиардные расходы: в Эстонии подсчитали стоимость перехода Украины на европути

Переход от российского железнодорожного пути к европейскому станет серьезным вызовом для Украины и потребует инвестиций в десятки миллиардов евро.

Об этом в интервью Укринформу заявил министр инфраструктуры Эстонии Владимир Свет.

Свет отметил, что переход на европейскую ширину пути станет еще одним вызовом для Украины, поскольку потребует десятков миллиардов евро, что делает его крайне сложной задачей.

По его мнению, необходимо совместно искать пути повышения эффективности этого процесса, а также обеспечения надлежащего технического обслуживания и защиты железной дороги от возможного использования противником.

Переход на европути: опыт Балтии

Он добавил, что Эстония также сталкивается с проблемой разной ширины пути, поскольку в настоящее время использует железнодорожные пути российского стандарта 1520 мм, продолжая строительство современной Rail Baltica, которая соединит Таллин с Польшей.

Министр инфраструктуры пояснил, что страны Балтии и Финляндия фактически не изменяют существующую ширину пути, а строят новые железнодорожные пути по европейским стандартам. При этом они также ищут решения для предотвращения возможного использования железной дороги врагом.

Эстонский чиновник высоко оценил присоединение Украины к Трансъевропейской транспортной сети TEN-T и подчеркнул, что благодаря этому появится возможность соединить железнодорожное сообщение между Украиной и странами Балтии.



Интеграция украинской транспортной сети в TEN-T

В декабре 2024 года Кабинет министров Украины принял постановление об обновленной Национальной транспортной стратегии до 2030 года, одной из главных задач которой является интеграция национальной транспортной сети в Трансъевропейскую транспортную сеть TEN-T.

Самая распространенная в мире ширина колеи составляет 1435 мм (4 английских фута и 8,5 дюймов), которая используется на железных дорогах Северной Америки, Китая и Европы, за исключением некоторых стран, таких как СНГ, Балтия, Финляндия, Ирландия, Испания и Португалия.

В Украине используются железнодорожные пути шириной 1520 мм, что является стандартом для железных дорог Российской империи, а позже — СССР, Финляндии и Монголии с середины XIX века.

С мая 1970 года по начало 1990-х годов железные дороги СССР были переведены на стандартную ширину колеи 1520 мм.

Напомним, в 2025 году должно начаться строительство евроколеи из Черновцов в Сучаву. Она должна объединить города Румынии, Украины, Молдовы и Польши, а именно: Краков, Львов, Черновцы, Сучаву и Унгены.

Добавим, АО "Укрзализныця" приступило к комплексу работ по подготовке земельного полотна к укладке 22 километров железнодорожного пути евростандарта на участке Чоп-Ужгород.