Мільярдні витрати: в Естонії підрахували вартість переходу України на євроколію

Перехід від російської колії до європейської стане серйозним викликом для України та потребуватиме інвестицій у десятки мільярдів євро.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив міністр інфраструктури Естонії Владімір Свєт.

Свєт зазначив, що перехід на європейську ширину колії стане ще одним викликом для України, оскільки потребуватиме десятків мільярдів євро, що робить його вкрай складним завданням.

На його думку, необхідно спільно шукати шляхи для підвищення ефективності цього процесу, а також забезпечення належного технічного обслуговування та захисту залізниці від можливого використання противником.

Перехід на євроколію: досвід Балтії

Він додав, що Естонія також стикається з проблемою різної ширини колії, оскільки наразі використовує залізничні шляхи російського стандарту 1520 мм, водночас продовжуючи будівництво сучасної Rail Baltica, яка з’єднає Таллінн із Польщею.

Міністр інфраструктури пояснив, що країни Балтії та Фінляндія фактично не змінюють існуючу ширину колії, а натомість будують нові залізничні шляхи за європейськими стандартами. При цьому вони також шукають рішення для запобігання можливому використанню залізниці ворогом.

Естонський урядовець високо оцінив приєднання України до Транс'європейської транспортної мережі TEN-T і підкреслив, що завдяки цьому з'явиться можливість з'єднати залізничне сполучення між Україною та країнами Балтії.



Iнтеграція української транспортної мережі до TEN-T

У грудні 2024 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо оновленої Національної транспортної стратегії до 2030 року, одним із головних завдань якої є інтеграція національної транспортної мережі до Транс'європейської транспортної мережі TEN-T.

Найпоширенішою у світі шириною колії є 1435 мм (4 англійських фути та 8,5 дюймів), яка використовується на залізницях Північної Америки, Китаю та Європи, за винятком деяких країн, таких як СНД, Балтія, Фінляндія, Ірландія, Іспанія та Португалія.

В Україні наразі використовуються залізничні колії шириною 1520 мм, що є стандартом для залізниць Російської імперії, а пізніше - СРСР, Фінляндії та Монголії з середини XIX століття.

З травня 1970 року до початку 1990-х років залізниці СРСР були переведені на стандартну ширину колії 1520 мм.

Нагадаємо, у 2025 році має розпочатися будівництво євроколії з Чернівців до Сучави. Вона має об'єднати міста Румунії, України, Молдови та Польщі, а саме Краків, Львів, Чернівці, Сучаву та Унгени.

Додамо, АТ "Укрзалізниця" розпочало комплекс робіт із підготовки земельного полотна до укладення 22 кілометрів залізничної колії євростандарту на ділянці Чоп-Ужгород.