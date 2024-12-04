"Укрзалізниця" побудує чотири міжнародні транспортні коридори: звідки кошти

В Україні на кошти фонду ЄС Connecting Europe Facility (CEF) та держбюджету буде реалізовано залізничний інфраструктурний проєкт. Він передбачає розвиток євроколії та збільшення логістичних можливостей як для вантажних перевезень, так і для пасажирів.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що загальна вартість проєкту становить 85,91 млн євро, яка буде покрита за рахунок коштів CEF, держбюджету, залучених та власних коштів УЗ.

Проєкт планується реалізувати до 2027 року, частину коштів уже передбачено в держбюджеті та виділено авансовий платіж фондом CEF.

Що передбачає проєкт

Як повідомляють в УЗ, до проєкту входить:

розробка техніко-економічної та проєктної документації розвитку колії шириною 1435 мм у напрямку Львова та на дільницях Львів – Чернівці – Вадул-Сірет – Держкордон;

будівництво та електрифікація колії шириною 1435 мм на невеликих дільницях біля пунктів пропуску;

електрифікація дільниці Чоп – Ужгород;

розробка стратегії розвитку Львівського залізничного вузла.

Очікується, що завдяки реалізації проєкту в перспективі "Укрзалізниця" зможе побудувати та обладнати відповідно до вимог TEN-T чотири міжнародні транспортні коридори: Північне море – Балтія, Балтійське – Чорне – Егейське море, Балтійське – Адріатичне море та Рейн – Дунай.

Як повідомлялося раніше, чотири українських проєкти з розвитку транспортної інфраструктури отримали схвалення фінансування у розмірі 52 мільйонів євро за програмою Європейського Союзу "Механізм "Сполучення Європи" (CEF).

"Укрзалізниця" будує євроколії між Чопом та Ужгородом

Нагадаємо, "Укрзалізниця" у 2023-2024 роках розпочала реалізацію стратегічної програми розбудови в Україні колії євростандарту.

11 квітня на Закарпатті розпочалося будівництво європейської колії Чоп-Ужгород. Це дасть можливість запустити пряме залізничне сполучення між Ужгородом та Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом.

Між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435.

Загальна вартість проєкту 1,3 млрд грн, 50% фінансується з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF). "Укрзалізниця" отримала можливість реалізувати цей проєкт у результаті успішної участі в конкурсному відборі проєктів CEF у 2022 році.