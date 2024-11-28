"Укрзалізниця" готує нову концепцію тарифів - Камишін

"Укрзалізниця" планує переглянути тарифну політику та представить концепцію оновлення тарифів бізнес-асоціаціям. Обговорення цього питання відбулося на Інфраструктурному дні, організованому Європейською бізнес-асоціацією в Києві.

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Про це заявив член наглядової ради "УЗ" та радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін, пише "Інтерфакс-Україна".

Він підкреслив, що процес перегляду тарифів має бути прозорим, прогнозованим і зрозумілим для бізнесу.

Камишін також назвав некоректними раніше поширені дані про можливе підвищення тарифів до 37%, які нібито мають принести компанії додаткові 26 млрд грн. За його словами, фінансовий план на 2024 рік буде ухвалений до кінця цього року, як і в попередні роки.

Він наголосив, що чистий прибуток "Укрзалізниці" за 2023 рік не є показником, на основі якого можна ухвалювати рішення про тарифи, оскільки інвестування в інфраструктуру є критично необхідним.

Перевезення залізної руди залізницею впали на 9%, а дані про значне зростання перевезень через роботу "зернового коридору" не відповідають дійсності.

Камишін звернув увагу на важливість збереження стабільності залізничної інфраструктури, особливо в умовах війни, адже запуск її у разі зупинки є надскладним процесом. Він закликав бізнес до співпраці, наголосивши, що мета всіх учасників ринку — забезпечити стійкість країни навіть на тлі економічних труднощів.

В "Укрзалізниці" розповіли, які вантажі будуть возити дорожче

АТ "Укрзалізниця" планує до кінця року змінити модель тарифоутворення на перевезення вантажів, за якою компанія працювала з 1997 року, що дозволить їй отримати додатково 4 мільярдів гривень.

Серед пропозицій: єдиний тариф на порожні вагони та поділ за класами перевезень залежно від технології перевезення, а не від особливості продукту або бізнесу, який замовляє вагони УЗ.

АТ “Укрзалізниця” надала пропозиції до Мінінфраструктури щодо уніфікації тарифів на вантажні перевезення, щоб спростити розрахунок та прибрати велику диспропорцію між вартістю перевезення різних класів вантажів. Вона найбільше вплине на вартість перевезення будматеріалів, вугілля та руди, а також частково — на агропродукцію. Натомість, як прогнозують в УЗ, для бізнесу витрати сумарно можуть зрости приблизно на 7%.

Зауважимо, востаннє "Укрзалізниця" індексувала тарифи на вантажні перевезення у липні 2022-го – одразу на 70%. Проте, коли за рішенням Київського окружного адміністративного суду, було визнано незаконне підвищення тарифів на перевезення вугілля і руди, що були запроваджені у 2021—2022 роках, в "Укрзалізниці" висловили невдоволення.