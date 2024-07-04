"Укрзалізниця" планує тарифну реформу вантажних перевезень: що відомо

АТ "Укрзалізниця" планує до кінця року змінити модель тарифоутворення на перевезення вантажів, за якою компанія працювала з 1997 року, що дозволить їй отримати додатково 4 мільярдів гривень.

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Про це розповів голова УЗ Євген Лященко в інтерв'ю Forbes.

Що передбачає тарифна реформа від УЗ

За його словами, на 2024 рік "Укрзалізниця" закладає не підвищення вантажних тарифів, а їх гармонізацію.

«Це передбачає повну зміну моделі їхніх розрахунків. Так, ми хочемо значно спростити систему тарифоутворення, яка складається з п’яти різних класів та більш як 20 коефіцієнтів», – зауважив Лященко.

Як уточнив СЕО УЗ, серед пропозицій: єдиний тариф на порожні вагони та поділ за класами перевезень залежно від технології перевезення, а не від особливості продукту або бізнесу, який замовляє вагони УЗ.

«Це рішення давно назріло. Воно створить здорове підґрунтя для роботи «Укрзалізниці», – пояснив Лященко.

Також, як розраховує очільник "Укрзалізнці", гармонізація тарифів може принести компанії додаткові 3-4 млрд до кінця року залежно від того, коли її погодить Уряд.

УЗ вже передала пропозицію тарифної реформи до Міністерства інфраструктури та очікує на відповідь.

Натомість, за словами Лященко, для бізнесу витрати сумарно можуть зрости приблизно на 7%.

Зауважимо, востаннє "Укрзалізниця" індексовувала тарифи на вантажні перевезення у липні 2022-го – одразу на 70%.

Компанія розраховувала отримати від підвищення до кінця року 11,3 млрд грн – майже половину суми мав заплатити металургійний бізнес та аграрії.

"Укрзалізниця" занепокоєна ростом обсягів перевезень збиткових вантажів

АТ “Укрзалізниця” в січні-червні 2024 року перевезла більше 90 млн тонн вантажів. Це на 28% більше аналогічного періоду 2023 року.

Як повідомляють в УЗ, попри те, що в минулі пів року серед лідерів за обсягами перевезень були зерно та руда, вже декілька місяців поспіль зростають обсяги перевезень позакласних – збиткових вантажів.

«Важливо, що крім загального обсягу перевезень зріс і експорт стратегічно важливого вантажу – зернових культур – у порівнянні з минулим роком на 43%. Це надважливо для зміцнення економіки країни. Але наразі вже спостерігаємо ріст обсягів перевезень позакласних – збиткових вантажів, що є викликом для фінансової стабільності компанії», – прокоментував голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.