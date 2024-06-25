Аграрії подали до суду на "Укрзалізницю": звинувачують у монопольному становищі на ринку вантажоперевезень

Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) подав позов до Господарського суду міста Києва про перегляд рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) у справі АТ "Укрзалізниця" ("УЗ") з приводу зловживання монопольним становищем на ринку вантажоперевезень.

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Про це повідомляє пресслужба УКАБ.

Монопольне становище на ринку перевезення вантажів залізничним транспортом

Зазначається, що 31 квітня 2023 року в АМКУ розпочали розгляд заяви порушення АТ “Укрзалізниця” закону про економічну конкуренцію у 2022 - 2023 роках на ринку перевезення вантажів залізничним транспортом та надання в користування зерновозів.

"Причиною стала подана заява до АМКУ від УКАБ, в якій обґрунтовано, що АТ “Укрзалізниця” займає монопольне становище на ринку перевезення вантажів залізничним транспортом та користується таким становищем на свою користь", - зазначають в УКАБ.

Мова йде про наступні вчинені дії УЗ у зазначений період:

Створення штучного дефіциту послуг користування вагонами зерновозами. АТ “Укрзалізниця” організовувало аукціони на користування зерновозів, то збільшуючи, то зменшуючи кількість та період навантаження вагонів-зерновозів з метою впливу на ціноутворення.

Обмеження пропозиції на аукціонах послуг користуванням зерновозами у меншій кількості, ніж наявна у АТ “Укрзалізниця” та меншій за потреби ринку, що створило передумови для встановлення таких цін на користування зерновозів, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

Відсутність прозорого механізму формування та інформування всіх учасників вантажних перевезень щодо черговості перетину кордону, що призводило до непрогнозованого часу доставки, стягування плати за кожен день понаднормового простою зерновозів в умовах штучного створення черг та заторів у напрямках західних кордонів тощо.

"Внаслідок вчинення вищезазначених дій створювались умови для зростання цін на перевезення для виробників зерна, які користуються послугами АТ “Укрзалізниця” з перевезення вантажів, та, відповідно, підвищення цін на товари для кінцевого споживача, а відтак обмеження конкуренції на ринку та негативного впливу на споживачів", - підкреслюють в УКАБ.

Але всупереч наявності ознак порушення АТ “Укрзалізниця” закону про економічну конкуренцію та наведення численних доказів у заяві, Антимонопольний комітет відмовив у розгляді справи посилаючись на невиявлення фактів порушення законодавства зі сторони УЗ.

Натомість, у свою чергу, УКАБ 17 червня 2024 року подав позовну заяву до суду про визнання недійсним рішення АМКУ, його скасування та поновлення проведення розслідування.

УКАБ вимагає поновити розгляд справи проти УЗ

УКАБ вважає, що оскаржуване рішення АМКУ не є максимально вичерпним, грунтовним, не розкриває мотиви його ухвалення та прийнято з порушенням вимог законодавства про захист економічної конкуренції, про що детально аргументує у своїй позовній заяві.

"Асоціація сподівається, що у встановлені законом сроки АМКУ поновить розгляд справи проти АТ “Укрзалізниця” щодо вчинених нею порушень законодавства у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку перевезення вантажів залізничним транспортом та зобов’яже припинити такі порушення шляхом забезпечення прозорості і передбачуваності цінової політики та правил проведення аукціонів на послуги користування вагонами, усунення преференцій для вагонів власності АТ «Укрзалізниця», повернення відповідальності за несвоєчасну доставку вантажів та відповідне врегулювання безпосередньо в умовах договору на перевезення", - наголошують в УКАБ.

"Укрзалізниця" надає аграріям із зон біля бойових дій 30% знижки на експорт агропродукції

У травні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення надавати 30% знижку на перевезення агропродукції в експортному напрямку з районів, наближених до бойових дій або окупованих територій.

Зокрема, це такі регіони як Харківська, Чернігівська, Донецька Херсонська та Сумська області.

У межах запровадження знижки 30% до тарифу на експортні перевезення агропродукції з окремих станцій уже відправлено понад 1200 вагонів зі збіжжям.